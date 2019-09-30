金髮妹被「賞巴掌+扯髮」拖出捷運博愛座！老公曝她背後辛酸...痛罵暴力大媽

記者曾羿翔／綜合報導



台北捷運29日傍晚發生一起激烈衝突，車廂內一名黑衣大媽為奪博愛座，竟然對一名坐在博愛座上的金髮女「施予暴行」，除了將對方從博愛座拉起，還狂毆對方頭部、賞巴掌，甚至口出惡言。對此，金髮女的41歲老公不捨表示，老婆的工作是在東區專櫃販售內衣，站著10多個小時是常有的事，導致腰跟腿疼痛不舒服，很心疼愛妻遇暴力。

根據《三立新聞網》報導，41歲陳男還說，他昨天突接到老婆的電話，得知她在捷運被人毆打，他當下感到很傻眼，也立即趕往土城捷運站與老婆會合。他還不捨表示，老婆為了分擔家計，每天上班到這麼晚，搭捷運竟會被打受傷，對方的行為相當粗暴，好險只是拿出紅色卡片，若是拿出危險物品，那生命安全不就更危險。

▲黑衣大媽在過程中拿出「粉紅小卡」，還怒嗆金髮女「給我滾 ！」（圖／翻攝爆料公社）

該起「女子摔角」事件發生在捷運板南線，時間約晚間10點半，當時預計開往頂埔站的列車上，衝突則是從該車行經江子翠站時發生，一直到頂埔站，持續數分鐘。

陳男也還原事件後續發展，他趕到捷運站時，只看到大媽表情一臉不屑，大媽的弟弟到現場後也向他與老婆道歉。他還補充，大媽的弟弟說姊姊有喝點酒，酒品不是很好，希望陳男與老婆別在意。沒想到大媽隨後跟弟弟說，別說這麼多，他們（指陳男與老婆）要告也告不成。

▲金髮妹目前已決定提告黑衣大媽。（圖／翻攝爆料公社）

對此，金髮妹與老公兩人已經決定反擊，已經驗傷提告。新北市土城警方也證實，他們在29日深夜接獲「被攻擊的女乘客報案提告傷害」。目前北捷警隊也協助展開調查，除了調閱車廂內監視器，也鎖定了這位身穿黑衣的暴力大媽身分，近日將約談到案。

警方也呼籲大眾，大眾運輸工具設立博愛座是為了方便身體不適民眾能夠休息，並非只給特定族群使用，請多秉持同理心互相體諒。

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