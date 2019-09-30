美擬限制資金流向中國上市公司？　耿爽嗆：極限施壓會引發金融市場動盪

▲ 川普政府考慮撤銷中國企業在美上市資格（delisting）的消息傳出後，在美上市的中企股價應聲暴跌。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

中美貿易爭端不斷，川普政府官員外傳正在研擬一系列的方法，阻止美國資金流向中國上市公司，包括祭出撤銷中國企業在美上市資格等。對此，中國外交部發言人耿爽30日強調，美國搞極限施壓，勢必損害中美兩國企業和民眾利益，並引發金融市場動盪。

據彭博日前報導，美國政府外傳正在考量一系列的方法，阻止美國資金流向中國上市公司，包括祭出撤銷中國企業在美上市資格、限制美政府養老基金投資中國等，但目前並未有具體作法，且仍處於初步討論階段，無正式時間表。

不過，消息一出，美國財政部發言人克勞利（Monica Crowley）28日發出電子郵件澄清，「政府目前沒有考慮阻止中國企業在美國境內證券交易所上市。」但她並沒有排除其他限制對中國企業投資的可能性。

耿爽指出，中美經貿合作的本質是互利共贏的，美國不斷搞極限施壓，還企圖讓中美經濟「脫鉤」，勢必損害中美兩國企業和民眾利益，接著引發全球金融市場的動盪，進而危及國際貿易和世界經濟的增長，也不符合國際社會的共同利益。

最後，他強調，「我們希望美方能夠同中方共同努力，不斷深化兩國之間的經貿與財金合作。同時也希望美方同中方相向而行，本著建設性的態度來尋求解決問題的辦法。」

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）



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