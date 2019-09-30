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網傳郭台銘選總統內幕　鴻海「颱風夜」5點聲明澄清　

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▲▼郭台銘參加永齡鴻海希望小學夏日英雄大會師暑期成果展。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者姚惠茹／台北報導

針對近日網路謠傳「郭台銘因欠大陸銀行鉅款，資產將被凍結」等議題，由於內容提到鴻海（2317）旗下富士康，因此鴻海特別在今（30）日這樣的颱風夜發出5點聲明澄清，除了強調所謂欠款與還債問題是惡意造謠攻擊之外，並分別針對謠言內容說明。

鴻海聲明表示，鴻海並無在大陸借錢一兆二億元情事，所謂欠款與還債問題乃是惡意造謠攻擊，而且集團正處於產業旺季，包含大陸鄭州廠在內，皆持續徵才當中，當然更無裁員五萬人的事情，至於越南、印度廠區業務拓展皆順利進行中，更無所謂的相關設備被查扣之事。

請繼續往下閱讀...

鴻海強調，SDP增城面板廠之前是創辦人郭台銘個人的投資，但據了解郭台銘早已出讓其個人之投資持股，鴻海富士康本身也無投資在其中，並提到鴻海創立45年以來，一直兢兢業業提昇公司在全球競爭力，為台灣提供就業機會與貢獻稅收，敬請媒體朋友切勿隨意引述錯誤謠言。

有關「郭台銘必選2020台灣總統的內幕消息」這則網路內容，據悉，現正處於傳統電子產業旺季，難有裁員5萬人的情形，而且富士康鄭州園區官方微信公眾號，在今年9月就開始提高徵才返費、縮段試用期，甚至週末六日依舊持續招工來因應用人高峰需求。

此外，網傳「富士康號稱斥資500億赴印度設廠，但相關的設備都是向大陸銀行貸款」的說法，其實鴻海今年初才在公開資訊觀測站，公告注資印度子公司2億1350萬美金，資金動向算是公開透明。

同時，今年8月30日彭博新聞社更深入富士康廠區採訪，提到2015年開始，鴻海在印度安得拉邦（Andhra Pradesh）綜合商業區Sri City就展開營運，聘用將近1.5萬名員工，並在2017年成立第2家工廠，地點位於斯里佩魯姆布杜爾（Sriperumbudur），擁有1.2萬名員工，預計到2023年，2座工廠將會擴大，甚至還要在印度再建2座工廠。

至於「富士康前往越南設廠，從大陸運出的一批機器設備被查扣」一說，據悉，富士康越南設廠是新增產線，過去半年並無媒體報導相關查扣事件，大陸官網資料中也無此訊息，而且鴻海富士康以及創辦人郭台銘本人在大陸地區也無1兆2億債務需要還款。

此外，「富士康增城面板廠訂單全面被取消，迫使郭台銘急欲脫手」的說法，據悉，日本SDP早在9月12日就公告，郭台銘的持股已經全數轉讓給第三方，也因此廣州增城超視堺面板廠早已非郭台銘的資產，更非富士康的投資，所以一連串的抹黑攻擊，也難怪鴻海被迫要在颱風夜發出聲明澄清。

鴻海五點聲明內容：
一， 鴻海公司並無在大陸借錢一兆二億元之情事，所謂欠款與還債問題乃是惡意造謠攻擊。
二， 集團正處於產業旺季，包含大陸鄭州廠在內，皆持續徵才當中，當然更無裁員五萬人之情節。
三， 越南、印度廠區業務拓展皆順利進行中，亦無所謂相關設備被查扣之事。
四， SDP增城面板廠之前乃為創辦人個人之投資，但據了解創辦人早已出讓其個人之投資持股，鴻海富士康本身亦無投資在其中。
五， 公司創立45年以來，一直兢兢業業提昇公司在全球競爭力，並為台灣提供就業機會與貢獻稅收，因此敬請媒體朋友切勿隨意引述錯誤謠言，若有任何不實報導，公司將不惜以法律行動捍衛公司聲譽與股東權益，敬請媒體查察為荷。

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