登高鳥瞰發現可疑！1人不時進出樹林　巡山員眼尖緝獲山老鼠

▲山老鼠頻繁進出樹林盜採牛樟芝引起巡山員注意被逮獲。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林管處知本工作站與保七總隊第九大隊台東分隊、利嘉派出所、利嘉社區巡守隊9月28日下午於利嘉林道、泰安地區合作分組監控及埋伏，緝獲牛樟菇盜採案逮捕犯嫌1人及贓物盜採牛樟菇計880公克，全案移請台東地檢署偵辦中。

▲▼從山老鼠車內起出牛樟菇3袋、總重880公克。全案依違反森林法、竊盜罪嫌移請台東地檢署偵辦。

教師節當天利嘉巡守隊例行執行假日山林巡護，在眾多巡查路線中，巡守隊所排定的巡護勤務皆是盜伐採熱點路線，隊員們路經利嘉林道制高點時，會鳥瞰大巴六九溪攔砂壩周圍遊客休憩情形，在看似平淡無奇的遊憩區域中，被眼尖的隊員發現事有蹊蹺！攔砂壩附近車輛中，有位駕駛人不時進出樹林、形跡可疑，並非一般遊客行徑，研判該人車意圖不單純！

巡守隊立即通報，知本站及森警台東分隊、利嘉派出所組成查緝小組前往埋伏，攔獲該輛可疑車輛，車上犯嫌陳男身上牛樟菇香氣濃郁，盤查時主動坦承確實才從山上採集牛樟菇下來，車輛為下山的接駁交通工具。

查緝小組與陳姓犯嫌立即至竊取牛樟菇的現場定位，確認竊取地點為台東事業區第5林班地，並從車輛內起出牛樟菇3袋、總重880公克，全案已依違反森林法、竊盜罪嫌移請臺東地檢署偵辦。

長久以來台東林管處透過與周邊各社區巡守隊、國家森林監測志工執行山林聯防，推動森林資源維護工作成效顯著。台東林管處劉瓊蓮處長期許更多愛護山林資源的夥伴能加入，讓森林環境受到更完善綿密的保護。