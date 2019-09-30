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「我要結婚、終結單身」醒目招牌　直接訴求想婚很進步

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▲「我要結婚、終結單身」招牌，很直接　

▲中壢區美滿服務中心，突破老店保守觀念，出現「我要結婚、終結單身」市招！（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵未婚男女脫單想婚，桃園中壢區元化路上、成立34年的中壢美滿服務中心，突破保守觀念，最近以「我要結婚」、「終結單身」的醒目招牌，明明白白告訴適婚男女該中心的「任務」，連日來，果引起注目，甚至有不少未婚或失偶男女好奇詢問。

中壢美滿服務中心主任徐乃義30日指出，在台積電擔任工程師，年薪超過185萬的林姓青年，開車路過時看到「終結單身」市招，因為好奇而停車詢問，他認為繳了一千元終身會員會費，可以為自己創造幸福，就要好好把握。▲「我要結婚、終結單身」招牌，很直接　

在大學擔任助理教授的張姓博士，父親是中壢區公所退休人員，由於公所同事也是「美滿家族」而推薦孩子報名，張副教授認為「我要結婚」是不少年輕人心聲，直接表列，很好啊！早年在美滿服務中心認識另一半，兒子已經念大學，從事會計工作的王美智，回美滿看到「我要結婚」、「終結單身」的招牌，認為直接訴求，其實是進步且落實的正確做法。▲「我要結婚、終結單身」招牌，很直接　

不過，在台北一家大型醫院，八年級的女醫師卻認為，「終結單身」是不錯的訴求，但直言「我要結婚」，似乎有點害羞？女醫師認為，「我要結婚」也不是不對，所以她也大方報名。

徐乃義坦言，會亮出「我要結婚」、「終結單身」的訴求，其實是年輕會員的點子，一開始也有些猶疑，沒想到卻引起不少路人注目，甚至有不少未婚或失偶男女好奇詢問。市府社會局立案的中壢美滿服務中心，多年來，運用社會工作技巧及社會資源提供助人的服務，並辦理美滿婚姻之講座、活動、以及教育計畫、會員急難救助及敬老、社會公益活動。

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