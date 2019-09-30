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完善產銷機制創造雙贏　台南農特產品海外展售締佳績　

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▲台南市政府今年首次率團赴新加坡及加拿大促銷農產品，展現十分亮眼佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府今年首次率團赴新加坡及加拿大促銷農產品，展現十分亮眼佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府今年首次率團赴新加坡及加拿大促銷農產品，展現亮眼佳績，9月30日舉辦「台南農產海外拓銷成果發表會」，農委會國際處洪忠修處長到場祝賀，市長黃偉哲代表市府團隊宣布這次海外銷售創下亮眼成績的好消息。

▲台南市政府今年首次率團赴新加坡及加拿大促銷農產品，展現十分亮眼佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，市府團隊串連農產品的生產端、中介端到銷售端，透過系統化的銷售方式，讓有保障的農產品，透過農會、農委會與外貿協會的協助，到達各地優質通路商，最後送到消費者手裡，相信這樣的產銷體系，可以讓消費者與農民都獲得最好的保障，達到雙贏。

市府邀請國華食品周怡華董事長與外貿協會台南辦事處周秀芬主任，分享台南農產品在加拿大與新加坡受到消費者歡迎的熱銷情景。

農業局表示，市府團隊率團於8月28日至9月12日在新加坡最大的職總超市、以及9月6日至13日於加拿大的國華超市，舉辦「台南文旦暨農產加工品展售會」，在旗下配合超市通路如Price Smart和H Mart共計160個銷售據點販售台南農產及加工品，包括台南文旦25.5公噸、凱特芒果35.1公噸、火龍果以及農產加工品200公斤如火龍果、柚子蔘、越光米、鹽水意麵、關廟麵、蓮藕粉、牛蒡、毛豆產品、黑豆產品和水果乾等等，採購金額共計新台幣800萬元，其中在加拿大所販售的2000盒文旦禮盒及火龍果更造成當地搶購熱潮，不到3天就預售完畢，期間國華食品又追加兩次空運火龍果和芭樂；中秋節結束，加拿大加訂100箱紅柚，顯見台南鮮果在海外受到熱烈歡迎。

外貿協會說明，新加坡經銷商於活動過後立刻拜訪台南後壁和東山多個水果產地，表示想進一步配合來年春節華人節慶檔期促銷，後續商機看好可破千萬。

▲台南市政府今年首次率團赴新加坡及加拿大促銷農產品，展現十分亮眼佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府農業局表示，經查農委會資料庫顯示，2019年文旦1至8月出口至新加坡及加拿大各為12.9萬美元及3萬美元，較去年同期分別成長18倍（7000美元）及3倍（1.1萬美元），成果顯著。市府積極為台南農特產品拓展海外銷售市場，台南農產品質優良，精緻且豐富的農產加工品及產業實力，在國際上備受肯定，市府團隊將持續拓展海外銷售通路，以實際行動幫助農民提高收益、輔導提升農產品品質，將台灣農特產品推上國際舞台。

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