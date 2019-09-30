台61線苗栗通霄段「區間測速」啟用　宣導後12月1日正式開罰

▲台61線苗栗縣通霄北上路段，建置區間測速系統，預計12月1日正式開始超速取締。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台61線西濱快速道路因超速日趨嚴重，公路總局與苗栗縣警察局率先於苗栗縣通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段，增設區間測速系統，9月30日起進入宣導期，12月1日正式進行超速取締；此外，通霄至苑裡南下路段系統也正建置中，最快於12月19日開始取締。

公路總局表示，台61線為全國南北最長的1條快速道路，在國道1、國道3塞車時，民眾就會常當成替代道路；而超速的情況就日益嚴重，公路總局為了用路人行的安全，特別與苗栗縣警局合作，建置科技執法的區間測速系統。

公路總局強調，區間測速的使用方式為車輛通過區間測速起點及終點時，設備將辨識車牌及記錄通過時間，系統自動計算平均速率，因此車輛在區間測速路段行車都必須遵守速限；和以往單點式測速不同的是，確保民眾可以從點到整個區間範圍，都能遵守限速。

而台61線南通灣至白沙屯北上區間測速路段，即122公里加600公尺到115公里加600公尺間，全長約7公里，起點及終點均設有黃底黑色字的告示牌提醒用路人，即日起宣導，民眾務必遵守90公里時速限制，以免超速被罰，而最重將可罰2萬4000元。

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