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發掘培育在地人才！台東「行動美術館」把藝術帶進原鄉

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▲▼自發性參與的民眾，在3天的「行動美術館」活動中都有滿滿的收穫。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼自發性參與的民眾，在3天的「行動美術館」活動中都有滿滿的收穫。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

由台東縣政府文化處主辦與台東書畫教育協會承辦的「行動美術館」活動長濱場次，9月27日至29日在長濱鄉民眾服務站辦理，三天的活動下來，自發性參與的民眾都有了滿滿的收穫，獲得從未體會的樂趣及經歷。

▲▼自發性參與的民眾，在3天的「行動美術館」活動中都有滿滿的收穫。（圖／台東縣政府提供，下同）

從現場熱絡的氣氛，可以感受到參加的人都是自發性的參加，陳姓阿嬤是第1次參加這樣的活動，她面帶滿足神情說：「原來我也能創作這樣美的酒瓶裝飾作品，我要把今天學到教給社區的人，希望以後還有這樣的活動」。

另一旁的9歲的林小妹妹則害羞的說：「原來砂畫這麼好玩有趣，以後我要把的作品放在書包上讓同學欣賞，這樣的課程真的好有趣，跟平常的美術課不一樣耶！」。

▲▼自發性參與的民眾，在3天的「行動美術館」活動中都有滿滿的收穫。（圖／台東縣政府提供，下同）

砂畫課程讓參與的民眾覺得好玩又有趣。

文化處鍾青柏處長說：「『行動美術館』所期盼的不只是把藝術帶進鄉鎮，更重要的是人才的發掘與培育」。長濱鄉的行動美術館活動，就是打破以往傳統藝術展覽的形式，以民眾參與式及藝術體驗的方式，讓大家有更多機會接觸藝術家作品，看到作品從無到有的過程。

「行動美術館」是一個文化行動，未來還會持續在台東縣各鄉鎮走動，藉此活動引動孩子們的創造力，也能喚起大人們內心深處那個被遺忘的小孩，共同創造一個更無限想像的藝術空間，讓藝術在生活中盡情地揮灑。

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