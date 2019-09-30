　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／網傳郭台銘大陸欠鉅額財產被凍結　郭辦：已蒐證提告惡意毀謗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘粉絲見面會。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲郭台銘。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對近日網路謠傳「郭台銘因欠大陸銀行鉅款，資產將被凍結」等議題，郭台銘辦公室30日晚間發出聲明表示，此消息完全與事實不符，一派胡言！目前已令所有同仁蒐集網路上流傳不實言論，並將就其惡意毀謗情事提出告訴。

郭台銘辦公室表示，針對有人刻意在網路指控「郭台銘債留大陸，其資產已被中共凍結，並已令郭粉支持蔡英文連任等情事」郭台銘辦公室嚴重聲明完全與事實不符，一派胡言！郭台銘的大陸資產不但沒有被監管，更沒有所謂借款1·2兆人民幣的事實。

郭台銘辦公室表示，郭台銘一路走來念茲在茲的是台灣未來的發展以及如何讓老百姓過更好的生活，既使已決定不選總統，但為了社會公平正義及捍衛自身名譽，已令所有同仁蒐集網路上流傳不實言論，並將就其惡意毀謗情事提出告訴。

鴻海集團聲明：

近日網路謠傳 郭台銘先生因欠大陸銀行鉅款，資產將被凍結，也因此郭台銘先生一定得必選2020總統。

由於此則充滿惡意的虛假內容提到鴻海富士康，因此公司在此聲明：
一、 鴻海公司並無在大陸借錢一兆二億元之情事，所謂欠款與還債問題乃是惡意造謠攻擊。
二、集團正處於產業旺季，包含大陸鄭州廠在內，皆持續徵才當中，當然更無裁員五萬人之情節。
三、 越南、印度廠區業務拓展皆順利進行中，亦無所謂相關設備被查扣之事。
四、SDP增城面板廠之前乃為創辦人個人之投資，但據了解創辦人早已出讓其個人之投資持股，鴻海富士康本身亦無投資在其中。
五、 公司創立45年以來，一直兢兢業業提昇公司在全球競爭力，並為台灣提供就業機會與貢獻稅收，因此敬請媒體朋友切勿隨意引述錯誤謠言，若有任何不實報導，公司將不惜以法律行動捍衛公司聲譽與股東權益，敬請媒體查察為荷。

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
即／南部5縣市明天正常上班上課
即／高雄明天正常上班上課！　台中晚間8點宣布
即／3縣市宣布明天正常上班上課　米塔風雨未達標！
快訊／929潑漆何韻詩有預謀！共犯外圍支援　2嫌各20萬、1
快訊／米塔風雨增強　新竹縣、市晚上10點宣布放不放颱風假
直播／傘一撐就開花！氣象局曝米塔颱風「風雨最強區」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被柯文哲稱「組頭」　侯友宜：不能拿民眾的生命財產來賭！

郭粉「韓不退選，票投蔡英文」　郭辦：對粉絲不理性作為深表遺憾

快訊／米塔颱風來勢洶洶　侯友宜10點啟動深坑、汐止整備視察

馬英九幫韓國瑜站台「沒有問題」　馬辦：會全力輔選

郭台銘將為柯家軍立委站台　吳敦義：國民黨沒資格干預

美參議院通過台北法案、香港人權法案　國民黨：有助我國鞏固邦誼

馬英九不幫韓國瑜站台了？ 韓國瑜辦公室：會保持密切聯繫

快訊／郭台銘「無黨一身輕」：未來個人言行與國民黨無關

快訊／郭台銘「無黨一身輕」：未來個人言行與國民黨無關

快訊／郭台銘堅持退黨：絕對不接受中常委的慰留！

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

快訊／網傳郭台銘大陸欠鉅額財產被凍結　郭辦：已蒐證提告惡意毀謗

警破「百家樂」主題餐廳　盧秀燕發獎金：維護治安決心不容挑戰

被柯文哲稱「組頭」　侯友宜：不能拿民眾的生命財產來賭！

曾合影潑香港藝人何韻詩紅漆蒙面人胡志偉　韓國瑜撇清：不可能先問背景

影／柯文哲盼郭台銘當民眾黨母雞 蔡沁瑜：不可能！不在他的人生規劃裡

快訊／潑漆何韻詩扯出「組織犯罪」　政府下令嚴辦：把共犯全抓出來

鍾小平自稱盟軍　蔡沁瑜：「郭家軍」只有一位，就是李縉穎

韓國瑜再射穿雲箭！　公開政治獻金專戶「你拉票、我繼續做事」

何韻詩來台遊行演講引發質疑　移民署：兩公約保障人權，無違法

蔡英文被控拍照背後掛毛澤東詩文　總統府拿真實照片打臉

完善產銷機制創造雙贏　台南農特產品海外展售締佳績　

這狗長相怪怪的！住戶細看「尋狗啟事」笑翻：盼著急媽媽快找回來

何超儀攜手金球影帝強納森「前進坎城」！　挑戰傳奇史詩扮霸氣女軍閥

刑罰加重也沒用！高雄休旅車撞護攔「四輪朝天」　駕駛酒測超標

淡水沙崙海灘遭突擊登陸　關指部反擊作戰阻殲進犯敵軍

「美夢復仇者」越發強大　喬治、雷納德有意參戰

朋友突來訪！機智妹暖讓床「神招爽睡2晚」：超軟的　網驚呆狂讚

《盲人律師》宣達上帝福音　長中校友張哲豪擔任男主角

【持續更新】米塔颱風來襲　北部20間百貨提前打烊

快訊／網傳郭台銘大陸欠鉅額財產被凍結　郭辦：已蒐證提告惡意毀謗

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上..

北市未達標　柯P：侯友宜當組頭

黃捷提告韓粉　杏仁哥嗆：不尊重..

李佳芬喊話：雲林要出一個總統！

遭韓粉留言辱罵　黃捷：截圖提告

統促黨潑漆偷襲何韻詩　北市警維..

快訊／潑漆何韻詩　2嫌聲押禁見

國民黨大船沈海　吳敦義先跳　輸..

郭粉「挺蔡打韓」　郭辦：對粉絲..

簡士偉接任政戰局長　楊安升任陸..

韓國瑜公開政治獻金專戶

立委沒喬攏？　蔡壁如：鍾小平沒..

蔡正元力挺吳敦義列不分區第一名

陳揮文批韓粉：你們害了韓國瑜

更多熱門

相關新聞

郭台銘當民眾黨母雞？蔡沁瑜：不可能

針對台北市長柯文哲希望將鴻海集團創辦人郭台銘列入民眾黨不分區首位，更直言「有母雞還是比較好選」，郭台銘核心幕僚蔡沁瑜30日受訪時回應，郭台銘正在享受「無黨一身輕」，不太可能再投入政黨，甚至去當不分區第一位，這不在他人生規劃的劇本中。

鍾小平自稱「盟軍」　蔡沁瑜：「郭家軍」只有一位，就是李縉穎

蔡壁如：認真討論列郭台銘任不分區首位

列郭台銘不分區　柯：再遊說他

國民黨大船沈海　吳敦義先跳　輸了韓國瑜又如何

關鍵字：

郭台銘

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

更新／10月1日全台停班課懶人包

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

Forever 21聲請破產　全球關350分店

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面