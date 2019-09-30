金牌教練夫妻檔實力真傳　東石電機全國技能競賽奪金

▲▼ 東石高中在優良師資傳授下，電機系學生於第49屆全國際能競賽奪金。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

第49屆全國際能競賽東高電機科再創佳績，簡羽柏、彭冠霖及蕭宏偉同學勇奪室內配線金牌、銅牌及佳作，指導老師陳柏妤與電機科唐山林主任這對金牌夫妻檔，延續本校電機科優良傳統，多年來培育出許多好手。



校長楊長鉿表示，學校唐山林主任與陳柏妤老師賢伉儷分別擔任電機科主任及班導師，同時是訓練工業配線及室內配線之教練，近年來競賽成績十分亮麗，去年第48屆全國際能競賽囊括工業配線金牌、室內配線金牌及銀牌。常常在學生比賽時候去觀察別校的選手如何去做，慢慢的摸索出自己的訓練方式，但更重要的是在訓練的過程中，學生是否養成正確工作態度、解決問題的能力及挫折忍受力。

班導師黃炳睿說，高一時他就有特別問過羽柏，原來羽柏的爸爸在山發機電股份有限公司上班，當時有規劃準備要回南部發展，剛好羽柏要升高中，所以就先讓羽柏回故鄉嘉義就讀，先住在外婆家，也許父子血緣的關係，羽柏也對電機方面有濃厚的興趣，特別做了一番功課，選擇了東高電機科。當選手真的很不容易，幾乎是沒有假日，能夠奪得金牌絕非偶然，也證明當初父子倆的決定是對的。



東石高中是一所社區高中，經費十分拮据，光選手訓練的材料費，楊長鉿校長及實習主任吳東利都要到處奔走募款，除朴子市高明寺、電機科校友黃淙冽等每年贊助選手培訓經費外，東高傑出校友也剛榮獲中正大學傑出校友的興達建設公司陳金樹總經理，暑假特別為了全國賽再贊助經費，家長會林文正會長也在行前特別代表家長會致贈加菜金，一切只為了讓參賽師生能夠全力以赴，無後顧之憂。



