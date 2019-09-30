地形效應過關！米塔颱風再東偏　北台灣逃過十級風圈威脅

▲預▲中央氣象局預報中心課長羅雅尹說明最新颱風動態。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央氣象局持續發佈中颱米塔的海上陸上颱風警報，今（30）日晚間8點30分颱風中心位置在宜蘭東方海面，過去三小時颱風移動速度加快，且方向偏北，未來再大幅度西偏至陸地的機會降低。天氣風險公司總經理彭啟明也表示，過去幾小時台灣地形和颱風行徑發揮不了太大牽引作用，對北台灣來說可逃過十級風圈的威脅。

氣象局最新預報指出，米塔颱風中心位置在宜蘭東方約110公里海面上，以每小時25公里速度，向北北西進行；強度維持近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風；七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。目前台東已脫離暴風圈，但台中以北、宜蘭、花蓮風雨持續，馬祖風雨也將逐漸增強。

氣象預報中心課長羅雅尹表示，米塔在通過台灣東部海面過程因為地形影響，讓導引氣流往北偏作用力較多，從傍晚之後往北移動趨勢明顯，目前再次大幅度往西偏向陸地機會降低。

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天氣粉專台灣颱風論壇天氣特急指出，在地形效應這關順利通過，米塔最後選了東北角近海通過的路，眼牆將在離陸地有一定距離的海上通過。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，目前颱風對北部的威脅稍降，但未來幾個小時北部還是要留意有較大風雨。

羅雅尹指出，今天晚上一直到明天清晨，颱風會通過東北部近海，再移動到台灣北部海面，今晚至明晨仍是颱風距離最近的時期，北台灣要注意強陣風影響。

目前觀測資料顯示，東北部沿岸浪高已觀測至有5~6米浪高；陣風資料顯示，蘇澳有11級陣風、彭佳嶼有12級陣風，台灣海峽因為東北風吹下來的關係，東吉島也有11級陣風，台中梧棲有10級陣風，顯示颱風中心附近與外圍陣風仍明顯。

在降雨的部份，宜蘭山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭平地、新北山區及桃園山區有局部豪雨或大豪雨，北部地區、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，中部地區、東部地區、東南部地區、南部山區及馬祖有局部大雨發生的機率。

羅雅尹強調，今晚到清晨北台灣還是要注意局部強陣風以及山區雨勢明顯，中南部沿海空曠地區也要注意陣風出現，到明天上半天隨著颱風遠離，風雨狀況則會逐漸趨緩。

由於目前颱風通過台灣北部海面速度沒有減弱，估計清晨至早上有機會解除陸上颱風警報，海上颱風警報則要等到中午過後。