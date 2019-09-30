快訊／中颱米塔甩雨彈！半個宜蘭「完全紫爆」　氣象局曝發威時程：要到明天

▲米塔颱風下午觸陸，30日晚上到10月1日晚上影響最大。（圖／翻攝中央氣象局，下同。）

記者許凱彰／台北報導

中颱米塔沿著宜花往北北西方向急撲，風雨從下午觸陸後也不停地增強，暴風圈範圍目前涵蓋宜花地區，山區已經有局部的強降雨發生，過去1-2小時宜蘭、大台北以及桃園地區時雨量也有30-40mm。根據中央氣象局累積雨量圖中可以看到，宜蘭山區在近幾小時灌進大量的雨水，呈現紫爆的現象。

中央氣象局課長羅雅尹表示，宜蘭山區會有局部超大豪雨，宜蘭平地、台北山區與桃園山區會有局部大豪雨，「越晚雨勢會越大」，尤其是30日晚間至10月1日清晨是影響最為顯著的時候。

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羅雅尹在最新的預報中還提到，米塔的路徑會非常接近東北角陸地，過去三小時觀察實際移動路徑偏北份量稍多，目前預估朝北北西方向移動通過東北部近海機率最高高，此外，還受到太平洋高壓導引，未來的路徑偏西、偏東都有可能，後續都還需要再觀察。

米塔觸陸以後，宜蘭山區雨勢也明顯變大，累積雨量已超過200毫米，圖中整塊紫爆。氣象局還指出，30日晚間到10月1日清晨是米塔影響甚鉅的時候，東北部及北部地區慎防大雨，東部及東南部地區有焚風發生的機率，預估要到10月1日上午後才會逐漸脫離暴風圈，外島則要等到下半天之後，天氣才會趨於穩定。