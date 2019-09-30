警破「百家樂」主題餐廳　盧秀燕發獎金：維護治安決心不容挑戰

▲盧秀燕頒發獎金感謝警方取締非法主題餐廳。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府警察局強力取締變相經營百家樂賭博的主題餐廳，29日破獲北屯區Sun poker遊戲主題餐廳經營賭場，依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，市長盧秀燕30日頒發取締獎勵金，強調絕不容許「掛羊頭賣狗肉」，她呼籲不法分子「不要心存僥倖，挑戰市府維護台中治安的決心」。

▲警方查獲非法賭博主題餐廳。（圖／台中市政府提供）

警察局表示，在強力查緝、掃蕩下，台中市各博弈主題餐廳已陸續停業，昨日更破獲位於北屯區的Sun poker遊戲主題餐廳經營賭場，當場查獲賭客21人、現金11萬5千元、籌碼換算現金約6千萬元、撲克牌、帳冊、點鈔機、電腦主機、監視器等證物，訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲警方查獲籌碼換算現金約6千萬元。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕長特別前往頒發取締獎勵金，由第五分局長郭士傑受獎，副市長陳子敬、警察局長楊源明與新聞局長黃國瑋均到場，她表示，少數不法業者假借餐廳名義行賭博之實，她特別要求相關單位加強查緝、打擊不法，頒發取締獎勵金就是肯定警察同仁為了守護治安不眠不休的努力與付出。

▲警方查獲非法主題餐廳。（圖／台中市政府提供）

盧指出，今年六都查獲11家不法餐廳，台中市就破獲5家，她呼籲不法分子不要輕言挑釁、心存僥倖，市府維護治安的決心不容懷疑，也不會停止，將繼續掃蕩、查緝，根絕歪風，守護城市治安。

警察局強調，將持續清查台中市博弈主題餐廳，並列冊管制、不定期編排勤務臨檢，也將報請檢察官指揮偵辦，深入偵蒐違法事證，將列管遊戲主題餐廳納入「維護公共安全暨影響治安行業聯合稽查」，絕對把心存僥倖的不肖業者查緝到案，維護社會治安。