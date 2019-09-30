潑漆陳姓主謀自介：大陳島義胞謝兩蔣恩澤　臉書秀藍營大咖合照

▲潑漆案主嫌陳友達（右一）大方秀與藍營大咖合照，圖為陳與前總統馬英九合照。（圖／陳友達臉書）

記者張君豪／台北報導

香港藝人何韻詩抵台參加遊行，不料29日下午在立法院群賢樓前演說時，突然遭到統促黨胡姓、梁姓幹部闖入潑灑紅漆。警政署責成刑事局、台北刑警大隊、中正一分局成立專案小組追人，30日再揪出涉案的7名統促黨男性成員。台北市警局30日召開記者會直指：潑漆案主謀是大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達（54歲），陳男制定一連串複雜的攻擊計畫，包括潑漆、噴射餿水、跟蹤何韻詩等，所幸胡、梁2人在第一階段潑漆時就遭到逮捕，衝突並未進一步擴大。

▲潑漆案主嫌陳友達大方秀與藍營要角合照、也出現在北市議員羅智強造勢場合。（圖／陳友達臉書）

29日香港藝人何韻詩遭統促黨成員潑漆、北市警方與刑事局緊急成立專案小組追查，警方表示根據過濾現場蒐證影像、監視器畫面、以及胡梁2人犯案前的手機通聯、鎖定大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達為幕後策劃主謀；陳嫌腦袋靈活，在潑漆案前利用胡男在新北市板橋區的「大陳消防安全有限公司」當作會議室，預先規劃以紅漆、穢物餿水攻擊何韻詩。

▲潑漆案主嫌陳友達與前國民黨新北市長周錫瑋合照。（圖／陳友達臉書）

陳男相當熱衷政治活動且有急統意識形態，臉書自介寫下：「大陳義胞第二代，爺奶1955年金鋼計劃撤退遷徙來台，感謝兩蔣恩澤身為中國人死為中國魂！捍衛中華民族，拒絕接受臺獨～」急統立場可見一般。

陳友達開心分享的生活照片，都是參加政治遊行、聚會活動的照片，包含與統促黨總裁「白狼」張安樂、前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱、國民黨籍台北市議員羅智強、新北市議員林國春、前新北市長周錫瑋，經常破壞古蹟文物躍上媒體版面的統促黨成員李承龍也跟他相交甚密。

陳友達臉書30日有臉友貼出一篇反台獨反港獨大集合號召貼文：「今天中華民國勇敢的愛國志士，不約而同的走出來向港獨說不 ，由大陳島鄉情文化促進會胡志偉會長，陳友達二人主動員很多人來，還有愛國同心黨，藍天行動聯盟，忠義同志會和各個團體協同集合在中華路漢口街口，給遊行的台灣獨派和港獨看到我們中華民國正義之士的譴責和回應。」

台北市警局據此研判，雖然潑漆案主謀陳友達等9人已經落網，陳背後一定還有高層指使，強調絕對會繼續追查、案情絕對會「向上發展」，務求嚴辦這些政治立場偏激、動輒使用暴力侵害他人的政治團體。