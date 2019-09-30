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新郎婚前夜喝掛大爆走　熨斗狠K準大舅...婚禮慘變警局之旅

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▲ 他在結婚前一晚喝醉痛毆大舅子，婚禮直接泡湯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 他在結婚前一晚喝醉痛毆大舅子，婚禮直接泡湯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

許多人都會把握婚前最後一夜，辦個告別單身派對與親友一起喝酒狂歡。澳洲一名54歲男子安德魯（Andrew James Spice）卻因為單身派對喝太多，先是發酒瘋跟未婚妻大吵，又痛毆了前來勸架的準大舅子，導致婚禮淪為警局之旅。

根據《每日郵報》報導，安德魯與親友們在兩週前出發到紐西蘭南島奧塔哥大區的皇后鎮（Queenstown），準備於21日舉行婚禮。不過，安德魯似乎在20日晚上的單身派對上玩太嗨，直到凌晨3點，才渾身酒味的回到飯店房間。

安德魯喝得爛醉，又在陽台抽菸，引起了未婚妻的不滿，兩人發生了口角。期間安德魯情緒越來越激動，甚至作勢要毆打未婚妻，讓未婚妻嚇得打電話請自己的哥哥上樓幫忙。

萬萬沒想到，當「準大舅」上門勸架時、將失控的安德魯制伏在床上時，安德魯突然順手就拿起一旁的熨斗，朝對方的腦袋狠狠砸了3次 ，讓「準大舅」痛得抱頭呻吟。

▲ 安德魯拿熨斗狠敲大舅子的頭3下。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 安德魯拿熨斗狠敲大舅子的頭3下。（圖／取自免費圖庫pixabay）

所幸警方接獲報案即時趕到，將受傷的「準大舅」送醫急救，才沒有演變成一場悲劇。至於傷人的安德魯，事後直接醉倒在飯店的電梯外，遭到警方逮捕，婚禮告吹之際，還被法院判3000元紐幣（約新台幣5.8萬）罰金、以及支付給準大舅的500元紐幣（約新台幣9700元）的精神撫慰金。

令人驚訝的是，即便事情鬧上警局，安德魯和未婚妻最後還是選擇結為連理，他們在25日請了2名路人，低調進行了結婚儀式。同時，大舅也選擇原諒了安德魯；不過，他提到，自己對於妹夫那天的行為很失望。

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