米塔「不登陸」加速向北！基隆現11級強陣風、北部深夜嚴防大雨

▲氣象預報中心課長羅雅尹說明最新颱風動態。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中度颱風米塔來襲，中央氣象局持續發佈海上陸上颱風警報，今（30）日深夜11點30分颱風中心位置已移動至基隆東北東方海面，加速往北北西行進。今夜至明晨北部風雨仍明顯，基隆已經出現11級強陣風，另由於颱風中心已經移動到台灣北部海面，北部地區變成迎風面區域，最近一兩個小時在大台北地區會出會明顯雨勢；至於明晨北部部份地區風雨尚未減弱，民眾通勤時要特別小心。

氣象局最新預報指出，米塔颱風中心位置在基隆的東北東方約 100 公里海面上，以每小時26公里速度，向北北西進行；強度維持近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風；七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里，南投已脫離暴風圈，台中以北、宜蘭、花蓮、馬祖風雨持續中。

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▲中颱米塔襲台，店家為防範風雨，在店門口堆上沙包，門窗貼上膠帶。（圖／記者湯興漢攝）

氣象預報中心課長羅雅尹表示，預估颱風接下來會持續朝北北西方向，通過台灣北部海面，逐漸往中國浙江沿海前進。整體來說，今晚至清晨仍是颱風最為接近的時間，北台灣風雨顯著，至於中南部沿海空曠地區也會有風雨。

根據最新觀測顯示，與颱風中心最接近的彭佳嶼出現14級強陣風，基隆也有11級強陣風，北部較內陸地區也有8至10級左右陣風，影響持續。

因米塔路徑未如預期往西偏，而是偏北移動，且行進速度加快，目前颱風已經移動至北部海面，附近風向轉為偏西北風，北部變成迎風面區域，最近一兩個小時尤其在大台北地區出現明顯雨勢，時雨量達到50~60毫米。

▲米塔颱風路徑圖 。（圖／中央氣象局）

羅雅尹說，今夜到明晨北部雨勢仍明顯，預計在桃園以北、宜蘭地區、 新竹山區會有局部大雨、豪雨，台中苗栗山區也會有局部大雨，尤其北台灣最近兩三天雨量較多，山區活動要注意。

羅雅尹表示，由於颱風移動速度加快，明天清晨至上午就有機會解除陸上颱風警報，海上颱風警報則約在中午過後。不過也提醒，明天清晨北部地區處於風力逐漸減小狀態，但部份空曠地區風力減小不會那麼快，上午通勤民眾要注意強陣風影響。