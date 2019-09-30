被柯文哲稱「組頭」　侯友宜：不能拿民眾的生命財產來賭！

▲新北市長侯友宜視察颱風整備工程。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

米塔颱風來勢洶洶，北北基市府共同決議30日停止上班、上課，但北市遭質疑風雨量未達標卻放假，台北市長柯文哲表示，是新北市長侯友宜「當組頭」，聯絡台北、基隆市府。對此，侯友宜回應，防颱防災絕對不是政治，是一個作戰，也不能拿民眾的生命財產來賭，所以它是不能賭的！

侯友宜強調，停班停課不是放假、是防颱，不是政治、是作戰，防颱防災不能賭，防颱總不能等到狂風暴雨，再來決定放假，這些時間是給市民準備防颱用，尤其是在山區、海邊，市民必須要有更充分的時間、更周全的防颱準備，這個政府都要去考量的。

針對其他首長遇到民怨時卻把責任推給新北市，侯友宜表示，這裡是北台灣的中心點、這1000萬人口的中心點，所以新北市的首長理當責無旁貸，積極來協調周遭的各縣市，來共同面對天災的挑戰，所以市長在中心點積極協調台北市、基隆市，甚至包括宜蘭、桃園也是他的責任，也是他該做的事情。

侯友宜指出，他從基層歷練到首長，面對重大災害，處理事情的原則，防颱防災絕對不是政治，是作戰，也不能拿民眾的生命財產來賭，它是不能賭的，面對這樣一個天災，沒有辦法做好完全的預測，但要做好充分作戰的心理準備，以及「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，好好的守護民眾生命安全「是我們首長的第一要務！」

他強調，「如果我們現在所在地方是永和，已經3點多，我抵達的時候一陣狂風暴雨，如果這個時候再去宣布停班停課，這個時候民眾的安全性又在哪裡？」更何況很多的地方不是在都會型態中，新北涵蓋山區、海邊，事前的整備時間要更多一點，以作戰的態度防颱就可以減少民眾生命財產的損失。

▲侯友宜主持第二次防颱工作會報。（圖／記者羅婉庭攝）

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