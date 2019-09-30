連6天上學路上遭養父「載到旅館性侵」狠母漠視　11歲女童絕望跳車

▲ 年僅11歲的女童多次遭養父性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼日前驚傳一起跳車意外，一名年僅11歲的女童上學路上經常得忍受養父對她伸出的狼爪，承受龐大的身體及心理壓力，最後為了不再遭受性侵，從行進中的養父機車後座上一躍而下。

馬來西亞媒體《大都會日報》（Harian Metro）27日報導，住在印尼東加里曼丹省沙馬林達（Samarinda）的11歲女童Bunga（化名）為躲過養父的性虐待，從機車上跳下。

報導指出，Bunga的養父事發當天要以機車載她去上學，經過學校時卻沒有停車，而是繼續往前騎，讓Bunga開始非常焦慮。因為她很清楚會被載到哪裡，以及自己身上會發生什麼事。

Bunga此前便經常在上學前被養父帶到旅館性侵，也曾向母親控訴父親的暴行。但她的母親害怕失去丈夫，便選擇假裝不知情，默許丈夫的行徑。

Bunga原先以為母親會幫助她，沒想到就連母親都讓她失望，才會在絕望之下選擇跳車。好不容易逃離養父魔爪的Bunga跑到學校，才向老師說出自己的經歷。老師聽完後相當震驚，趕緊將她帶到附近的警察局報案。

當地警察局局長指出，聽取受害者的證詞後，在沙馬林達逮捕試圖逃跑的嫌犯，目前推測嫌犯共犯案6次。此外，Bunga的母親也被逮捕，正等待接受下一輪調查。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。