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台中潭雅神綠園道10/1起禁電動自行車　136校周邊人行道禁菸

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▲明天10月1日起，台中市將實施2項新措施。（圖／台中市政府提供）

▲潭雅神綠園道沿途風景優美。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

明天是10月1日，台中市政府將實施2項新措施，一是深受市民喜愛的潭雅神綠園道試辦禁行電動自行車3個月，第1個月勸導，第2個月最高開罰6百元，另外，全市136所學校周邊人行道和校門口區域全面禁菸，違者最高處罰1萬元。

▲明天10月1日起，台中市將實施2項新措施。（圖／台中市政府提供）

▲市府試辦潭雅神綠園道禁行電動自行車。（圖／台中市政府提供）

觀光旅遊局長林筱淇表示，近來常有民眾在潭雅神綠園道騎乘電動自行車，高速亂竄，且不遵守速限規定，嚴重影響遊客安全，經多次舉辦說明會，受到地方肯定，因此從10月1日起試辦3個月禁止騎乘電動自行車進入，未來將視執行成效檢討調整。

▲明天10月1日起，台中市將實施2項新措施。（圖／台中市政府提供）

▲市府規範136所學校周邊人行道禁菸。（圖／台中市政府提供）

觀旅局表示，沿途77處已設置中、英、泰、越南及印尼文等5種語系的禁騎告示牌，試辦第1個月由警方勸導，第2個月後若有違規，則由警方取締開罰，依道路交通全安處罰條例第73條規定處3百至6百元。

潭雅神綠園道是由鐵道改建的自行車專用道，路線從潭子區中山路為起點，向西行經豐原、神岡到大雅區清泉崗，2004年5月2日啟用，全長約14公里。

衛生局長曾梓展表示，學校周邊人行道屬公眾區域，民眾如果在校園周邊吸菸，會讓二手菸飄進教室，造成師生不適，也有研究證實二手菸為A級致癌原之一，暴露其中有危害風險。

現行菸害防制法規範高級中等以下學校全面禁菸，但未明定校園周邊人行道及校門口外的範圍是否禁菸，因此市府公告規範136所學校周邊人行道及校門口全面禁菸，違者處新台幣2千元至1萬元罰鍰。

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