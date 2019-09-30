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外媒爆：2020年iPhone 12新機瀏海將取消　搭6.7吋全螢幕

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▲iPhone12。（圖／翻攝自Twitter／@BenGeskin）

▲《MacRumors》報導爆料者Ben Geskin表示2020年的 iPhone 將推6.7 吋無瀏海全螢幕機種。（圖／翻攝自Twitter／@BenGeskin）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果才剛推出了iPhone 11系列三款新機，雖然市場反應不錯，但依然有人抱怨，像是變化不大的瀏海外觀。然而海外爆料達人Ben Geskin發文指出，2020年新款iPhone（按照慣例應該叫iPhone 12）將取消掉瀏海，向全螢幕手機邁進。

根據爆料者 Ben Geskin 的說法，蘋果已經開發出至少一款搭載無缺口全螢幕的 iPhone 原型機，而偵測 Face ID 的 TrueDepth 感測器則放置在螢幕上方的窄邊框中。除此之外，手機大小還會來到6.7吋，對重視覺畫面的使用者來說，絕對會是一大享受。

分析師郭明錤也曾宣稱蘋果會在 2020 年發表 5.4 吋、6.1 吋和 6.7 吋三種規格的 iPhone，並全部採用 OLED 螢幕並支援 5G。

雖然過去Ben Geskin 的爆料曾數度成功預測，像是 2018 年的 iPhone 當中，iPhone XR 的邊框略厚於 iPhone XS 和 iPhone XS Max。不過目前這項消息缺乏其他來源的佐證，真實內容可能要到明年才能確定了。 

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