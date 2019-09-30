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「茶道」電子菸油集團5嫌落網　中打查獲7千瓶市價2千萬　

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記者唐詠絮／台中報導

刑事警察局中打第六大隊第四隊等單位，查獲江姓男子為首的製造菸油集團，從中國大陸、美國購入尼古丁等原料，添加香料、染色劑與丙二醇等，調製成烏龍茶、鐵觀音茶口味的電子尼古丁菸油，甚至還自創品牌「茶道」，以每瓶600元對外販售，市價可達2000萬元，警方依藥事法與懲治走私條例移送法辦。

▲中打破獲電子菸集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲中打查扣香料電子菸。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲中打破獲電子菸集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲中打查扣香料電子菸。

第六大隊第四隊於108年4月間接獲情資反映，台中地區有不肖人士以合法掩護非法之方式，利用跨境快遞貨物夾藏含有列管藥物Nicotine（尼古丁）成分之原料入境，再將尼古丁調劑、分裝成電子菸油後以各種通路販售予不特定人，此一行為涉嫌違反藥事法規定，刑事局偵查第六大隊遂報請台中地方檢察署指揮偵辦。

▲中打破獲電子菸集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）


案經第六大隊第四隊深入追查後，發現該不法電子菸油集團以江姓主嫌為首，先向美國、大陸等地區訂購尼古丁原料，再將尼古丁、各類香精及色素等物調配後，分裝入瓶販賣，並自創電子菸油品牌「茶道」，一時間風靡電子菸界。

▲中打破獲電子菸集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲中打查扣電子菸贓物。

江姓主嫌見機不可失，陸續招募員工，以企業化經營其一條龍式的不法電子菸油集團；全案歷經半年的偵查蒐證，逐一掌握該集團的犯罪事證後，遂於19日由陳振義檢察官指揮中打第六大隊第四隊及上述共同偵辦單位共26名警力，兵分5路，前往台中市西屯區、北屯區及潭子區等地執行搜索及拘提，共計查獲江姓主嫌等5人到案，並查扣電子菸油7057瓶、添加用香料19桶、甘油26桶、丙二醇12桶、茶類口味包裝盒等證物，初估市值約新台幣2000萬元。

▲中打破獲電子菸集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲江嫌等5人涉案。

美國有530起因為吸電子煙導致肺部病變案例，造成7人死亡，江嫌自創電子菸品牌「茶道」販售，引起檢警方雙方對此案相當重視，全案經訊問後依違反懲治走私條例及藥事法等罪嫌移送，檢方裁定江男10萬元，其妻5萬元、林男20萬元交保，其餘2人釋回。

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