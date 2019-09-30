死守超商ATM！地中海大叔「領錢存錢玩瘋」理由瞎爆　網驚：我都按掉

▲大叔霸佔ATM，不斷領錢存錢。（圖／翻攝自抱怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

現在超商都設有ATM，方便民眾領錢、轉帳，同時還能抽優惠券，不過一名網友今就碰見，有位禿頭大叔霸佔機台，不斷做存錢、領錢的動作，全然不顧後面排隊的人，而背後原因超瞎，讓網友們不禁傻眼。

苦主在「爆怨公社」po出照片，怒道「第一次遇到這種垃圾，為了酷碰券，把錢領出來又存進去，重複了好幾次，等了10幾分鐘，也不管後面的人在排隊跟反應，你他X的...拿那幾張券是可以變得多有錢嗎？」

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對於大叔的怪異行徑，網友們紛紛回應，「他把提款機當湯姆熊在玩」、「第二次我就直接講了，麻煩注意後面的情形」、「為了省那一點錢？真閒」、「我也遇過這種的，害我還差點誤會他是車手」。

▲許多人壓根不知道酷碰券的作用。（圖／翻攝自抱怨公社）

同時也有大票人完全不能理解，直言「酷碰券可以幹嘛我到現在都不知道」、「我那個都直接按掉，根本沒啥好拿的啊」、「酷碰券就是優惠券，我覺得很不實用」、「從來沒拿過券直接按掉」。

部分網友也不禁吐槽，來來回回的手續費，根本划不來。對此，熱心網友表示，「中國信託同行就不用」、「本行的沒有收費」、「薪轉戶免手續費」。

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