新竹巨城、大遠百提早晚間8點打烊　美食街擠爆業績多5成



▲遠東巨城接近中午用餐時段，7F餐廳、4F美食街及B1美食店皆是大排長龍。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

米塔颱風搗蛋，讓新竹縣市居民度過兵荒馬亂的一天。以往每到颱風假，新竹巨城、大遠百幾乎都擠得水洩不通，但30日可能受到新竹市正常上班上課影響，百貨公司人潮看似未達到以往颱風假的擁擠，不過美食街、超市仍表現驚人，大遠百與遠東巨城業績都較同期成長了5、6成。

▲巨城周邊道路車多擁擠，汽、機車各3000個停車位開門1小時就已全數停滿。



請繼續往下閱讀...

新竹大遠百表示，30日全館業績較去年同期成長3成，其中以餐飲表現最為優異，比2018年同期成長6成之多，由於米塔颱風將於晚間開始出現風雨，大遠百百貨部分也將打烊時間提早至晚間8點，而華納威秀城將售票至晚間8點15分。

Big City遠東巨城購物中心開門營業還不到1小時，汽、機車各3000個停車位已全數停滿。接近中午用餐時段，7F餐廳、4F美食街及B1美食店更是大排長龍。因應颱風來襲，麵包、甜甜圈、鬆餅等輕食，更成為民眾購買首選，威秀影城也出現觀影人潮，尤其以國片「返校」以及日本動畫電影「天氣之子」票房最佳。

▲滿滿一排都是等待進停車場的車輛。

Big City遠東巨城購物中心游欣宜營運長表示：「30日將營業至晚間八點，預估整體業績對比平日成長近5成，歡迎民眾瀏覽Big City遠東巨城購物中心FB粉絲專頁和下載APP加入會員，隨時掌握最新動態。」

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

►正妹泣訴酒後被欺負 男研究生「海K後被道歉」…結果大逆轉



►癡情男捧27萬急匯女友 「2.0升級版真人見面」真相超心碎



►270卻保夾1730！娃娃機洞口加尺也違法 工程師冤：每月淨利才1千多