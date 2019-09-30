沙國王儲：各國不團結阻止伊朗　油價飆到「無法想像的高價」

▲沙國王儲認為各國要齊力阻止伊朗。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）日前接受美媒節目專訪，他警告，如果世界各國不願團結起來制止伊朗，油價可能飆升到「無法想像的高價」，但他更傾向用政治來解決問題，而不是動用軍事來處理。

「如果世界不採取有力又堅定的方式阻止伊朗，我們將看到世界利益會進一步面臨威脅。」薩爾曼接受CBS《60分鐘》節目時表示。該片段於29日播出，薩爾曼還提到，他同意美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的看法，認同9月14日沙國石油設施遭到襲擊，來自伊朗所為。

這位年僅34歲的沙國王儲認為，如果不阻止伊朗，油價將會飆到有生之年都沒見過的價格。不過，他傾向與伊朗和平解決問題，因為沙國與伊朗若發生戰爭，可能導致全球經濟崩潰。

薩爾曼補充，川普應該要與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）會面，針對德黑蘭的核武計畫與擴及中東地區的影響力，起草一份新協議。

至於沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年10月在駐土耳其領事館被殺害一事，薩爾曼則重申並不是他指使，但他身為國家領導人，必須承擔所有責任。

►英德法譴責「伊朗轟炸沙烏地煉油廠」 籲擬定新核武協議