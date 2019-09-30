胡志偉自拍策畫會議成鐵證　潑漆何韻詩後疑想PO臉書炫耀

▲胡姓主嫌在對何韻詩潑漆前，曾和共犯在辦公室討論分工並自拍影片。（圖／記者劉昌松攝）

突發中心／台北報導

檢警偵辦香港歌手何韻詩來台參加遊行遭潑漆案，台北市警方迅速將現場沒有動手的共犯拘捕到案，台北市刑大大隊長陳明君在記者會上說明所掌握的跡證包括「影帶」，據了解，這份影帶其實就是胡手機裡的一段自拍影片，詳細記錄他在個人辦公室與共犯策畫分工的過程，準備突襲得手後，上傳臉書炫耀「功績」。

▲何韻詩在929台港大遊行中受訪時，突遭胡男從後方潑淋紅漆。（圖為資料照／記者李毓康攝）

據了解，胡志偉是「大陳島鄉情文化促進會理事長」，除政治色彩鮮明，曾朝自由台灣黨主席蔡丁貴猛噴生髮劑外，他還曾與哥哥聯手，分別以「大陳消防安全有限公司」與「鴻飛工程有限公司」，參與圍標2012年新北市政府與2013新北公立國小消防安檢標案，胡志偉因此被判刑5月、得易科罰金定讞。

▲台北市警方根據相關事證前往搜索查扣疑似要用來噴射餿水的水槍和大批刀棍標語。（圖／記者張君豪翻攝）

而檢警在潑漆事件後隨即逮捕胡志偉以及共犯梁大富後，從2人手機中意外發現多段胡與多人在大陳公司辦公室開會影片，會議內容竟然就是潑漆案，根據影片內容顯示，胡和與會人士商討，大家要分頭進入遊行現場，以胡潑漆作為信號，附近共犯就立刻展開下一步抗爭行為。

辦案人員對於輕易找到這段預謀犯案的鐵證影片，也大感意外，研判胡等人可能是要在犯案後，將相關畫面po上網炫耀，但因遊行現場警力充足，在第一時間就將胡、梁逮捕，使得同夥不敢妄動，警方仍根據影片鎖定相關人士逐一追查到案。

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