　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

胡志偉自拍策畫會議成鐵證　潑漆何韻詩後疑想PO臉書炫耀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼何韻詩潑漆案，2嫌移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲胡姓主嫌在對何韻詩潑漆前，曾和共犯在辦公室討論分工並自拍影片。（圖／記者劉昌松攝）

突發中心／台北報導

檢警偵辦香港歌手何韻詩來台參加遊行遭潑漆案，台北市警方迅速將現場沒有動手的共犯拘捕到案，台北市刑大大隊長陳明君在記者會上說明所掌握的跡證包括「影帶」，據了解，這份影帶其實就是胡手機裡的一段自拍影片，詳細記錄他在個人辦公室與共犯策畫分工的過程，準備突襲得手後，上傳臉書炫耀「功績」。

▲▼929台港大遊行—撐港反極權,何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

▲何韻詩在929台港大遊行中受訪時，突遭胡男從後方潑淋紅漆。（圖為資料照／記者李毓康攝）

據了解，胡志偉是「大陳島鄉情文化促進會理事長」，除政治色彩鮮明，曾朝自由台灣黨主席蔡丁貴猛噴生髮劑外，他還曾與哥哥聯手，分別以「大陳消防安全有限公司」與「鴻飛工程有限公司」，參與圍標2012年新北市政府與2013新北公立國小消防安檢標案，胡志偉因此被判刑5月、得易科罰金定讞。

▲▼連餿水槍都準好了！警直搗潑漆策劃總部再抓7人...驚見大批刀棍標語。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警方根據相關事證前往搜索查扣疑似要用來噴射餿水的水槍和大批刀棍標語。（圖／記者張君豪翻攝）

而檢警在潑漆事件後隨即逮捕胡志偉以及共犯梁大富後，從2人手機中意外發現多段胡與多人在大陳公司辦公室開會影片，會議內容竟然就是潑漆案，根據影片內容顯示，胡和與會人士商討，大家要分頭進入遊行現場，以胡潑漆作為信號，附近共犯就立刻展開下一步抗爭行為。

辦案人員對於輕易找到這段預謀犯案的鐵證影片，也大感意外，研判胡等人可能是要在犯案後，將相關畫面po上網炫耀，但因遊行現場警力充足，在第一時間就將胡、梁逮捕，使得同夥不敢妄動，警方仍根據影片鎖定相關人士逐一追查到案。

弱水三千只取一瓢，青春永駐！

【其他新聞】

連餿水槍都準好了！警直搗潑漆策劃總部再抓7人...驚見大批刀棍標語

《角頭2》電影公司搞「增資」　7400萬元入帳4天轉出…負責人起訴

越南打工「月薪才2萬」　詐騙機房10人押回台感動：謝謝警察！

ET快訊
即／南部5縣市明天正常上班上課
即／高雄明天正常上班上課！　台中晚間8點宣布
即／3縣市宣布明天正常上班上課　米塔風雨未達標！
快訊／929潑漆何韻詩有預謀！共犯外圍支援　2嫌各20萬、1
快訊／米塔風雨增強　新竹縣、市晚上10點宣布放不放颱風假
直播／傘一撐就開花！氣象局曝米塔颱風「風雨最強區」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

刑罰加重也沒用！高雄休旅車撞護攔「四輪朝天」　駕駛酒測超標

「茶道」電子菸油集團5嫌落網　中打查獲7千瓶市價2千萬　

快訊／929潑漆何韻詩有預謀！共犯外圍支援　2嫌各20萬、10萬交保

為「3000m」測驗1日2死！民眾嗆：上級不願改變　警政署回應：依規定執行訓練

潑漆陳姓主謀自介：大陳島義胞謝兩蔣恩澤　臉書秀藍營大咖合照

影／何韻詩潑漆案9人落網！警逮主謀揭「伏擊三部曲」　擬定策略還分組演練

胡志偉自拍策畫會議成鐵證　潑漆何韻詩後疑想PO臉書炫耀

連餿水槍都準備好了！警直搗潑漆策劃總部再抓7人...驚見大批刀棍標語

老人凌晨走上昏暗國道！一見貨櫃車駛近...突「手刀急衝」路中　駕駛嚇歪

獨／凌空飛起「奪命剪刀腳」斷後照鏡　瑞豐夜市「拒絕往來」：再來！車變超跑

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

刑罰加重也沒用！高雄休旅車撞護攔「四輪朝天」　駕駛酒測超標

「茶道」電子菸油集團5嫌落網　中打查獲7千瓶市價2千萬　

快訊／929潑漆何韻詩有預謀！共犯外圍支援　2嫌各20萬、10萬交保

為「3000m」測驗1日2死！民眾嗆：上級不願改變　警政署回應：依規定執行訓練

潑漆陳姓主謀自介：大陳島義胞謝兩蔣恩澤　臉書秀藍營大咖合照

影／何韻詩潑漆案9人落網！警逮主謀揭「伏擊三部曲」　擬定策略還分組演練

胡志偉自拍策畫會議成鐵證　潑漆何韻詩後疑想PO臉書炫耀

連餿水槍都準備好了！警直搗潑漆策劃總部再抓7人...驚見大批刀棍標語

老人凌晨走上昏暗國道！一見貨櫃車駛近...突「手刀急衝」路中　駕駛嚇歪

獨／凌空飛起「奪命剪刀腳」斷後照鏡　瑞豐夜市「拒絕往來」：再來！車變超跑

老屋逆襲成時尚宅！　「隱藏收納」讓廚房空間最大化

鄭宜農年底3千人舞台開唱！　曝前夫楊大正是「最大貴人」：很感謝他

完善產銷機制創造雙贏　台南農特產品海外展售締佳績　

這狗長相怪怪的！住戶細看「尋狗啟事」笑翻：盼著急媽媽快找回來

何超儀攜手金球影帝強納森「前進坎城」！　挑戰傳奇史詩扮霸氣女軍閥

刑罰加重也沒用！高雄休旅車撞護攔「四輪朝天」　駕駛酒測超標

淡水沙崙海灘遭突擊登陸　關指部反擊作戰阻殲進犯敵軍

「美夢復仇者」越發強大　喬治、雷納德有意參戰

朋友突來訪！機智妹暖讓床「神招爽睡2晚」：超軟的　網驚呆狂讚

《盲人律師》宣達上帝福音　長中校友張哲豪擔任男主角

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我..

林志成北上自由廣場戰館長！自行..

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大..

女警官補測休克！搶救62天不敵..

忠孝復興奪命6秒曝光　單車婦遭..

27歲女護理師闖平交道　左腳踝..

強壓看護妹上床！他喊「我黑社會..

三寶擊落BMW網紅車　車主哭哀..

員工倒地死　業者：她自己不休息

保五警專受訓生晨操完倒地抽搐　..

正妹泣訴被欺負　結果大逆轉

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

糾纏人妻...渣男交流道堵人　..

連餿水槍都準備好了！警直搗潑漆..

更多熱門

相關新聞

潑漆蒙面人胡志偉遭起底　曾合影韓國瑜

香港藝人何韻詩來到台灣參加《撐港反極權》遊行，但沒想到在接受媒體訪問的過程當中，遭到兩名男子潑紅漆，其中一名蒙面的男子被起底後發現是統促黨成員胡志偉，還有民眾將他跟韓國瑜曾經合照的照片一起po到網路，網友酸：「物以類聚」，不過韓國瑜回應：「不可能跟每一個照相，先問他各方面的問題」。

何韻詩潑漆案9人落網！警揭伏擊三部曲

連餿水槍都準備好了！警直搗潑漆策劃總部再抓7人

快訊／潑漆何韻詩扯出「組織犯罪」　政府下令嚴辦：把共犯全抓出來

何韻詩遭潑漆　警再抓7統促黨成員

關鍵字：

何韻詩929潑漆組織犯罪自拍臉書

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

更新／10月1日全台停班課懶人包

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

Forever 21聲請破產　全球關350分店

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面