何韻詩潑漆案9人落網！警逮主謀揭「伏擊三部曲」　擬定策略還分組演練

▲主謀陳友達（左）擁有幫派背景，是本次伏擊計畫的「行動總指揮」，過去還曾與白狼合照。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

香港藝人何韻詩抵台參加遊行，不料29日下午在立法院群賢樓前演說時，突然遭到統促黨胡姓、梁姓幹部闖入潑灑紅漆。警政署責成刑事局、台北刑警大隊、中正一分局成立專案小組追人，30日再揪出涉案的7名統促黨男性成員，研判背後主謀是大陳島鄉情文化促進會成員陳友達（54歲），且還制定了一連串複雜的攻擊計畫，包括潑漆、噴射餿水、跟蹤何韻詩等，所幸胡、梁2人在第一階段潑漆時就遭到逮捕，衝突並未進一步擴大。

何韻詩29日參加台北「929台港大遊行」集會活動，並且上台發表演講，但期間卻突然遭到蒙面男子從後方淋下紅漆。在案發後，警方迅速將涉案的胡、梁2嫌逮捕，經深入偵辦後，於30日再逮捕涉案的統促黨7人，並研判主嫌應是大陳島鄉情文化促進會成員、擁有竹聯幫背景的陳友達。

▲何韻詩29日來台參加遊行遭蒙面人潑漆。（圖／記者李毓康攝）

警方調查，涉案的9名嫌犯由陳友達做為「行動總指揮」，一行人在案前還曾於板橋一處倉庫中研擬「伏擊計畫三部曲」，並分為A、B、C三組，制定好策略後，還分頭進行縝密訓練、演練變裝等。

警方表示，陳友達指揮，A組由胡、梁2嫌擔綱發難，負責對著何韻詩潑漆；而B組準備好水球製作「餿水炸彈」，並將餿水填裝入水槍中，計畫對著何韻詩噴射；C組則是計畫佯裝成工作人員，待A、B兩組成功得手，製造場面混亂後，再現身勸架，並趁亂護送何韻詩離場，伺機進行攻擊。但這一連串攻擊計畫在第一步就破了功，目前警方已經將涉案的9嫌全數逮捕，據悉9嫌政治立場相仿、且供詞相當一致，目前全案正進一步調查釐清中。

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▼警方調查，胡、梁2嫌潑漆攻擊打頭陣，接著還有餿水炸彈、餿水槍等。（圖／記者劉昌松攝、張君豪翻攝）

▼嫌犯還制定好「挺香港」服裝，企圖製造假衝突。（圖／記者張君豪翻攝）

▼9嫌在板橋一處倉庫辦公室中商擬伏擊計畫。（圖／記者張君豪翻攝）