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她大推「乖乖」是唯一不賣空氣的零食！　網突破盲點：因為它空氣在餅乾裡…

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▲▼網友大讚乖乖是唯一不賣空氣的餅乾。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲每包乖乖打開都有半包以上的分量。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

很多人買洋芋片時會發現，明明包裝看起來很大包，但打開後內容物不到一半，所以不少人笑稱是「花錢買空氣」。一名女網友指出，現在市面上「唯一不賣空氣的大概就它了」，打開後裡面的餅乾依舊有8分滿，而且價錢也很實惠，是從小吃到大的懷舊點心。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，這包「奶油椰子口味的乖乖」網友們都相當熟悉，小時候校外教學或野餐必備，甜甜的一口接一口很涮嘴，而且最吸引人的是，它份量非常實在，對比現今琳瑯滿目的洋芋片，還是這包乖乖CP值最高。甚至每個工程師都會在機台上放一包綠色的乖乖，象徵機器乖乖地正常運作，每天都顯示綠燈不當機。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，立刻引發網友共鳴，「真的！前天開一包也很驚訝。」「很佛心。」而且以前乖乖還會內附小玩具，雖然現在已經沒有了，很多人還是十分懷念，「懷念它以前會送迷你漫畫！」「因為他省掉的是玩具（哭）。」

▲▼網友大讚乖乖是唯一不賣空氣的餅乾。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友也推薦其他高CP值的餅乾。（圖／翻攝自爆廢公社）

但也有人認為，乖乖之所以給得這麼不手軟，其實是因為它餅乾本身就不紮實，「因為他的空氣在餅乾裡面…」其他網友則紛紛推薦，其實很多老牌子的餅乾都給的很阿莎力，像是鹹蔬餅、燒番麥、金牛角、蝦味先等等，「可樂果也滿多的。」「卡迪那也是！」

事實上，很多洋芋片之所以包裝設計成膨膨大大的，並不是商人刻意填入空氣充場面，而是要避免易碎的洋芋片不小心被壓碎，或是受潮變軟，進而影響到消費者食用口感，所以才裝進滿滿的氮氣來保護餅乾。

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