自製武器壓制2女獄警！4名超級危險囚犯開警車逃逸 　每人懸賞7.7萬元

▲ 警長指出，長期以來都有人手不足的問題。（示意圖／達志影像）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國俄亥俄州（Ohio）高盧縣（Gallia）警長辦公室27日表示，有4名「超級危險」的男性囚犯越獄，當時他們壓制2名女獄警之後，趁機駕駛一輛警車逃逸，並獲得外面一名同夥的支援。目前警方已經發布通緝令，每名囚犯的賞金2500美元（約新台幣7.7萬元）。

根據ABC News報導，根據警長辦公室描述，當時囚犯們使用一種以上的自製武器壓制2名女獄警，並威脅女獄警打開一扇安全門，隨後駕駛警車前往一個街區，與開車前來接應的同夥會面。目前警方仍在調查囚犯行蹤，可以確定越獄的嫌犯為40歲馬丁（Brynn K. Martin）、23歲克萊門（Christopher M. Clemente）、30歲小麥克丹尼爾（Troy R. McDaniel Jr.）和29歲的勞倫斯˙李三世（Lawrence R. Lee III）。

▼ 四名越獄囚犯。（圖／翻攝自臉書／Gallia County Sheriff）

警長尚普林（Mat Champlin）表示，由於原先值夜班的2名男獄警請病假，2名女獄警才會前來代班，幸運的是，2人在被壓制過程中都沒有受傷。值得一提的是，對於本次發生越獄的醜聞，尚普林也點出獄方的問題，包括監獄在1980年代設計時採取開放式空間，因此無法單獨監禁個別囚犯，加上一直都有人手不足的問題。

這件事曝光後，許多網友直指獄警人力是個大問題，竟然讓多達4名囚犯越獄成功，「打擾一下，這麼多人同時越獄，住在城市中的人們要怎麼樣才會保護自己的安全」、「希望女獄警沒事，人手短缺絕對是事發的主因」、「希望能趕快逮捕囚犯，不然都不敢出門了」、「她們每天都冒著生命危險保護每個人的安全」、「最近監獄總共發生幾次越獄了？他們應該多補充人手和訓練課程。」

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