　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自製武器壓制2女獄警！4名超級危險囚犯開警車逃逸 　每人懸賞7.7萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

監獄、囚犯。（圖／達志／示意圖）

▲  警長指出，長期以來都有人手不足的問題。（示意圖／達志影像）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國俄亥俄州（Ohio）高盧縣（Gallia）警長辦公室27日表示，有4名「超級危險」的男性囚犯越獄，當時他們壓制2名女獄警之後，趁機駕駛一輛警車逃逸，並獲得外面一名同夥的支援。目前警方已經發布通緝令，每名囚犯的賞金2500美元（約新台幣7.7萬元）。

根據ABC News報導，根據警長辦公室描述，當時囚犯們使用一種以上的自製武器壓制2名女獄警，並威脅女獄警打開一扇安全門，隨後駕駛警車前往一個街區，與開車前來接應的同夥會面。目前警方仍在調查囚犯行蹤，可以確定越獄的嫌犯為40歲馬丁（Brynn K. Martin）、23歲克萊門（Christopher M. Clemente）、30歲小麥克丹尼爾（Troy R. McDaniel Jr.）和29歲的勞倫斯˙李三世（Lawrence R. Lee III）。

▼ 四名越獄囚犯。（圖／翻攝自臉書／Gallia County Sheriff）

▲▼ 美國俄亥俄州（Ohio）高盧縣（Gallia）警長辦公室表示，有四名囚犯越獄。（圖／翻攝自臉書／Gallia County Sheriff）

警長尚普林（Mat Champlin）表示，由於原先值夜班的2名男獄警請病假，2名女獄警才會前來代班，幸運的是，2人在被壓制過程中都沒有受傷。值得一提的是，對於本次發生越獄的醜聞，尚普林也點出獄方的問題，包括監獄在1980年代設計時採取開放式空間，因此無法單獨監禁個別囚犯，加上一直都有人手不足的問題。

這件事曝光後，許多網友直指獄警人力是個大問題，竟然讓多達4名囚犯越獄成功，「打擾一下，這麼多人同時越獄，住在城市中的人們要怎麼樣才會保護自己的安全」、「希望女獄警沒事，人手短缺絕對是事發的主因」、「希望能趕快逮捕囚犯，不然都不敢出門了」、「她們每天都冒著生命危險保護每個人的安全」、「最近監獄總共發生幾次越獄了？他們應該多補充人手和訓練課程。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
即／米塔風雨未達標！　宜蘭宣布明天「正常上班上課」
快訊／桃園市宣布「1日正常上班上課」　僅復興區停班課
即／北北基宣布明天「正常上班上課」
直播／米塔挾豪雨直撲！　氣象局曝最新風雨發威時程
快訊／陸軍八軍團上兵榕樹上吊身亡　屏東空軍基地低調不多談
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自製武器壓制2女獄警！4名超級危險囚犯開警車逃逸 　每人懸賞7.7萬元

新郎婚前夜喝掛大爆走　熨斗狠K準大舅...婚禮慘變警局之旅

英首相強生被控「優待親密女富商」　堅稱禮節充分、沒興趣表態

連6天上學路上遭養父「載到旅館性侵」狠母漠視　11歲女童絕望跳車

沙國王儲：各國不團結阻止伊朗　油價飆到「無法想像的高價」

才被指挪公款給女性密友　女記者控英相強生「餐會偷摸大腿內側」！

影／網購2件衣服寄到家！她一開驚見3大包「粉紫色石頭」　市價竟高達1759萬

奧地利保守派「人民黨」狂贏38％選票　前總理可望再組聯合政府

ASICS旗艦店螢幕連播9小時A片…母子傻眼　路人直接停下觀賞

可載100多人來回月球！SpaceX新一代火箭高118米　預計6個月進入地球軌道

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

自製武器壓制2女獄警！4名超級危險囚犯開警車逃逸 　每人懸賞7.7萬元

新郎婚前夜喝掛大爆走　熨斗狠K準大舅...婚禮慘變警局之旅

英首相強生被控「優待親密女富商」　堅稱禮節充分、沒興趣表態

連6天上學路上遭養父「載到旅館性侵」狠母漠視　11歲女童絕望跳車

沙國王儲：各國不團結阻止伊朗　油價飆到「無法想像的高價」

才被指挪公款給女性密友　女記者控英相強生「餐會偷摸大腿內側」！

影／網購2件衣服寄到家！她一開驚見3大包「粉紫色石頭」　市價竟高達1759萬

奧地利保守派「人民黨」狂贏38％選票　前總理可望再組聯合政府

ASICS旗艦店螢幕連播9小時A片…母子傻眼　路人直接停下觀賞

可載100多人來回月球！SpaceX新一代火箭高118米　預計6個月進入地球軌道

不斷更新／米塔甩豪雨「北北基」正常上班課！10/1全台「停班停課」懶人包

米塔颱風再往東偏！「地形效應+導引氣流偏北」登陸機會降

何韻詩遭潑漆統促黨2嫌交保　警政署緊急聲明：最速建請檢察官抗告

快訊／桃園市宣布「1日正常上班上課」　僅復興區停班課

快訊／米塔風雨未達標　北北基宣布：1日正常上班上課

快訊／米塔風雨未達標　北北基宣佈：明天正常上班上課

Albee范乙霏《玩很大》崩潰哭了！被「絲襪套頭+鐵蓋打頭」受傷

大雨磅礡機車卡水溝蓋　基隆警即刻救援助脫困

快訊／「米塔」怒吹…東湖哈拉影城上方「 World Gym」招牌掉落！傾斜立在人行道

12強／中華隊名單即將揭曉　正選28人大預測

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

國際熱門新聞

Forever 21聲請破產　..

即／智利6.8大地震　尚未發海..

雲霄飛車高空脫軌　2男被甩飛摔..

網購衣服卻送來3大包「粉紫色石..

韓國魚市場中毒少女昏迷2月不治

日少女失蹤13年　一驗白骨：近..

他下巴長瘤「想靠禱告痊癒」　2..

辣妹在釣蝦場抖臀狂舞　男釣客爽..

稱網紅要求升等　妹被拒登機怒喊..

她收陌生男GG照　回傳1張長度..

13歲少年遭霸凌亡！家長忍痛器..

米塔逼近！外媒：小心洪水級降雨

日女童迷失深山9天　他幫找也失..

高中戀人63年後重逢　80歲甜..

更多熱門

相關新聞

汪等400天沒人養　他搬進籠陪睡現奇蹟

每隻毛小孩都有最美的姿態，如果得到了愛的滋潤，就會美麗綻放，史考特（Scott Poore）是一位非常有愛心的愛狗人士，當他聽說了這隻名叫女王（Queen）的狗狗的故事，立刻想到了一個好辦法。

烏克蘭前檢察總長：沒理由查拜登父子

母遭虐骨折！美男撻伐近萬人幫罵

紙杯P成環保杯　加國綠黨挨轟噁心！

美男突翻柵欄　跳峽谷天空步道輕生

關鍵字：

俄亥俄州Ohio高盧縣Gallia尚普林Mat Champlin北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

更新／10月1日全台停班課懶人包

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面