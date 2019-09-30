為「3000m」測驗1日2死！民眾嗆：上級不願改變　警政署回應：依規定執行訓練

▲保五總隊岡山營區有學員參加晨操後，身體不適送醫搶救不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄保五總隊岡山基地30日上午發生一起意外，一名特考班學員參加晨操後，卻疑似癲癇發作，倒地抽搐，經人發現後緊急送醫，但仍宣告不治。對此，有民眾向《ETtoday新聞雲》爆料，30日上午的晨操是為了3000公尺跑步測驗，而做的加強訓練，「但正職人員已經取消3000公尺測驗，為何學員受訓卻還是保有這樣的制度？根本是為了跑而跑！」

30日一早6時35分許，保五總隊岡山基地60多名學員正在進行收心操時，一名黃姓學員卻突然身體不適，隨後出現身體抽搐像是癲癇發作的症狀，隊部見狀立刻將他送醫搶救，但不幸仍回天乏術。

此外，保四總隊一名顏姓女警官7月31日也因為參加常訓術科3000公尺跑步補測後，身體不適送醫，但在經過62天的搶救，30日凌晨也傳出不幸消息，顏女最後因心律不整、合併呼吸衰竭逝世。

對此，《ETtoday新聞雲》接獲爆料指出，30日上午的晨操是針對體能較不好的學員而做的加強訓練，雖說是自願參加，但多數學員為了能順利通過期中、期末的3000公尺跑步測驗，常會逼迫自己參與加強，而30日上午才剛有人因跑步不適而猝逝，但下午卻又照常測驗，「完全沒有學到教訓」。

爆料者另外提到，期中測驗，男生3000公尺跑15分鐘及格，而期末則是14分半，但常常在測驗時，就會有人因此送醫。爆料者提出質疑，「正職人員早在7月底就已經取消3000公尺跑步測驗制度，但學員卻還是在接受這樣的測驗，而30日這一天，就有2個人因為這樣的制度而猝逝，上級為何不願意改變？」而面對這樣的質疑，警政署回應，「取消警察人員常年訓練3000公尺跑步普測」一案，是適用在具警職身分的員警並不含在校受訓學生及，特考班人員。

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