LIVE／北北基桃民眾快回家！氣象局曝米塔觸陸後最新路徑

記者黃凱翊／綜合報導

氣象局1630再度更新米塔颱風的最新動態，同時持續發布海、陸警，下午暴風圈已涵蓋花東陸地，下半天起到明（10月1日）清晨將視颱風影響最顯著時候。從昨(29)日晚間到今(30)日下午4時，宜蘭多處累積雨量破200mm，越晚雨勢將會更大，提醒民眾特別小心留意。

中央氣象局在臉書粉絲專頁「報天氣－中央氣象局」發文，累積從昨(29)日晚間到今(30)日下午4時，宜蘭多處累積雨量都已破200mm，其中翠峰湖、土場、樂水分校、太平山等測站都已測到超過200mm的雨量。

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▲宜蘭縣山區「紫爆」升級超大豪雨警戒。（圖／中央氣象局）

氣象局預報中心課長羅雅尹表示，根據最新一報資料，氣象局在豪雨特報部分有做更新，今（30）日至明（10月1日），宜蘭縣山區升級超大豪雨警戒，有局部大豪雨或超大豪雨，另外，宜蘭平地、新北山區、桃園山區持續發布大豪雨特報，有局部豪雨或大豪雨機率，北部、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，中部地區、東南部地區、南部山區及馬祖則有局部大雨。

▲氣象局預報中心課長羅雅尹說明，米塔暴風圈上午11時已經觸陸，隨著颱風靠近，宜蘭山區有超大豪雨發生機率。（圖／記者莊喬迪攝）

至於風力部分，受到颱風環流、地形影響，花蓮、台東已有強陣風發生，中部以北到北端沿岸地區風力也會加強，尤其是下半天起到入夜，接近颱風中心的宜蘭、北部地區風力更會明顯增強，提醒民眾務必多加留意。

氣象局強調，今天下半天到明天清晨是颱風距離台灣最近，也是影響最顯著的時間點，東半部降雨在明天清晨後有機會減緩，但北部、中部山區則預估要到明天白天之後，隨颱風遠離，風雨才會減弱。

陸上警戒區：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭、花蓮、台東及馬祖，應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上警戒區：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽，航行作業船隻應嚴加戒備。

【09/30 #累積雨量前20名 】

● 243.50 mm 宜蘭縣翠峰湖

● 213.00 mm 宜蘭縣土場

● 211.00 mm 宜蘭縣樂水分校

● 206.50 mm 臺中市審馬陣

● 202.00 mm 宜蘭縣太平山(1)

● 199.00 mm 宜蘭縣土場(1)

● 182.50 mm 宜蘭縣牛鬥

● 173.00 mm 宜蘭縣清水

● 170.50 mm 宜蘭縣鴛鴦湖

● 156.00 mm 宜蘭縣留茂安

● 156.00 mm 宜蘭縣白嶺

● 154.50 mm 宜蘭縣多加屯

● 150.50 mm 宜蘭縣西德山

● 150.50 mm 宜蘭縣太平山

● 150.50 mm 花蓮縣和平林道

● 147.50 mm 花蓮縣赤柯山

● 147.00 mm 宜蘭縣梵梵(2)

● 145.50 mm 宜蘭縣西帽山

● 137.00 mm 桃園市拉拉山

● 133.00 mm 桃園市巴陵