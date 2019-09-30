LIVE／北北基桃民眾快回家！氣象局曝米塔觸陸後最新路徑

記者黃凱翊／綜合報導
氣象局1630再度更新米塔颱風的最新動態，同時持續發布海、陸警，下午暴風圈已涵蓋花東陸地，下半天起到明（10月1日）清晨將視颱風影響最顯著時候。從昨(29)日晚間到今(30)日下午4時，宜蘭多處累積雨量破200mm，越晚雨勢將會更大，提醒民眾特別小心留意。
中央氣象局在臉書粉絲專頁「報天氣－中央氣象局」發文，累積從昨(29)日晚間到今(30)日下午4時，宜蘭多處累積雨量都已破200mm，其中翠峰湖、土場、樂水分校、太平山等測站都已測到超過200mm的雨量。
▲宜蘭縣山區「紫爆」升級超大豪雨警戒。（圖／中央氣象局）
氣象局預報中心課長羅雅尹表示，根據最新一報資料，氣象局在豪雨特報部分有做更新，今（30）日至明（10月1日），宜蘭縣山區升級超大豪雨警戒，有局部大豪雨或超大豪雨，另外，宜蘭平地、新北山區、桃園山區持續發布大豪雨特報，有局部豪雨或大豪雨機率，北部、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，中部地區、東南部地區、南部山區及馬祖則有局部大雨。
▲氣象局預報中心課長羅雅尹說明，米塔暴風圈上午11時已經觸陸，隨著颱風靠近，宜蘭山區有超大豪雨發生機率。（圖／記者莊喬迪攝）
至於風力部分，受到颱風環流、地形影響，花蓮、台東已有強陣風發生，中部以北到北端沿岸地區風力也會加強，尤其是下半天起到入夜，接近颱風中心的宜蘭、北部地區風力更會明顯增強，提醒民眾務必多加留意。
氣象局強調，今天下半天到明天清晨是颱風距離台灣最近，也是影響最顯著的時間點，東半部降雨在明天清晨後有機會減緩，但北部、中部山區則預估要到明天白天之後，隨颱風遠離，風雨才會減弱。
陸上警戒區：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭、花蓮、台東及馬祖，應嚴加戒備並防強風豪雨。
海上警戒區：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽，航行作業船隻應嚴加戒備。
【09/30 #累積雨量前20名 】
● 243.50 mm 宜蘭縣翠峰湖
● 213.00 mm 宜蘭縣土場
● 211.00 mm 宜蘭縣樂水分校
● 206.50 mm 臺中市審馬陣
● 202.00 mm 宜蘭縣太平山(1)
● 199.00 mm 宜蘭縣土場(1)
● 182.50 mm 宜蘭縣牛鬥
● 173.00 mm 宜蘭縣清水
● 170.50 mm 宜蘭縣鴛鴦湖
● 156.00 mm 宜蘭縣留茂安
● 156.00 mm 宜蘭縣白嶺
● 154.50 mm 宜蘭縣多加屯
● 150.50 mm 宜蘭縣西德山
● 150.50 mm 宜蘭縣太平山
● 150.50 mm 花蓮縣和平林道
● 147.50 mm 花蓮縣赤柯山
● 147.00 mm 宜蘭縣梵梵(2)
● 145.50 mm 宜蘭縣西帽山
● 137.00 mm 桃園市拉拉山
● 133.00 mm 桃園市巴陵