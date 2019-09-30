週二繼續放假？戴立綱：別想！颱風天亮就跑了

▲米塔颱風11時觸陸，越晚北台灣風雨越大。（示意圖／資料照／記者李毓康攝）

記者黃凱翊／綜合報導

電視節目《新聞龍捲風》主持人，同時也是氣象專家的戴立綱，30日下午在粉絲專頁發文，先是提醒北北基桃放颱風假的民眾記得早點回家，接著一句「週二別想放颱風假」，讓網友笑翻，留言直呼「直接被看穿」。

戴立綱30日下午在粉絲專頁發文表示，「北北基桃的朋友，白天颱風假出去遊玩， 記得傍晚要回家」，提醒粉絲風雨晚上會開始變大；原以為戴立綱的發文是貼心網友時，只見第二行寫著，「週二別想放颱風假，因為颱風天亮就跑了！」讓網友笑稱想放假的心情「直接被看穿了」。

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▲▼戴立綱臉書發文與網友留言。（圖／翻攝自戴立綱粉絲專頁）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條，依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，得發布停止上班及上課。不過，最終是否宣布停止上班上課仍得視地方政府宣布而定。截至目前為止，除了昨（29）晚6縣市宣布颱風假之外，今（30）日再新增花蓮縣、連江縣（12:00起）、新竹市（18:00起）和苗栗縣（18:00起）停止上班上課。

▲氣象局1600最新風力預測。（圖／取自氣象局）

氣象局持續發布中颱米塔海、陸警，下午暴風圈已涵蓋花東陸地，下半天起到明（10月1日）清晨將視颱風影響最顯著時候。氣象局副局長鄭明典PO出一張圖說明分流現象，由於目前位置關係，風速並沒有完全反映颱風強度，但等颱風北上後，北部平地的風雨會突然明顯起來，民眾務必多加留意颱風動態。

氣象局預報中心課長羅雅尹表示，目前米塔暴風圈已涵蓋東半部海面以及花東陸地，未來預估颱風將沿著東部海面北上，掠過東北部沿海後進入北部海面，今天下午到明天清晨是最靠近、影響最顯著的時候。至於米塔強度，過去有稍增強，預估接下來通過東北部海面時，維持中颱等級強度機率較大。

但颱風中心是否會登陸？她指出，目前預估路徑會非常接近東北角陸地，但颱風受到太平洋高壓導引，只要勢力範圍有些微變化或地形交互作用，路徑偏西、偏東都有可能，氣象局下午到晚上會持續觀察颱風實際移動的狀況，以及在接近陸地的過程是否有明顯變化。

