快訊／929潑漆何韻詩有預謀！共犯外圍支援　2嫌各20萬、10萬交保

▲涉嫌對香港歌手何韻詩潑漆的胡姓嫌犯，移送北檢後遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

胡姓和梁姓男子涉嫌在929台港大遊行中「偷襲」香港歌手何韻詩，從頭上潑淋紅漆，2人落網後堅稱個人行為，否認有共犯，但檢警根據情資懷疑是事先預謀犯案，檢察官30日訊後將2人依涉犯強制、公然侮辱等罪嫌聲請羈押禁見，台北地院審理後傍晚6時裁定胡嫌20萬交保、梁嫌10萬交保。

香港歌手何韻詩9月29日台來參加反送中大遊行，接受媒體採訪時突遭頭戴安全帽的蒙面人從後方潑淋紅漆，現場警方迅速將嫌犯胡志偉、梁太富逮捕法辦，胡遭移送北檢時向媒體表示潑漆是為了「反對港獨暴力來台灣，台灣要安定」，據了解，胡在應訊時坦承潑漆，但堅稱是個人行為，否認有同夥。

▲檢警懷疑梁姓嫌犯只是在場等待支援潑漆案的共犯之一。（圖／記者劉昌松攝）

但是檢警從案發後，積極調閱沿路監視器並檢視2人手機通聯，從2人進入現場路線等跡象研判，2人早有預謀，且懷疑潑漆現場除了胡、梁之外，有其他共犯準備在外圍支援，因此檢察官以尚有共犯在逃等理由，依涉嫌《組織犯罪條例》、《集會遊行法》、《刑法》強制、公然侮辱等罪，向法院聲請將2人收押禁見，同時警方也鎖定特定人士展開追查。

弱水三千只取一瓢，足矣！

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