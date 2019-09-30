快訊／潑漆何韻詩扯出「組織犯罪」　政府下令嚴辦：把共犯全抓出來

▲929台港大遊行—撐港反極權，何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

香港藝人何韻詩在台灣參與遊行活動遭到統促黨成員潑漆，引發各界關注，警政署台北市警局30日下午4點大動作舉行記者會，強調嚴查嚴辦。政府官員指出，用意在於過去檢方常有輕放狀況，這次台灣社會有高怒氣，因此將用組織犯罪嚴辦，目的有二，首先除了宣示打擊犯罪的決心，其次是不要讓紅色勢力藉組織犯罪傷害國民。

對於潑漆案的進度，經過檢警連夜偵辦後，目前已查扣有關統促黨水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片、背心等相關證物，除了發現該案暴力攻擊行為的密謀與策劃處所，也查出胡嫌在此地點召集相關共犯策畫這次暴力攻擊行為，檢警根據證據顯示認為全案有預謀性、計畫性、組織性的犯罪行為，所以檢察官已對相關共犯開立拘票，展開逮捕行動，迄今到案6人。

政府官員表示，這種紅色勢力藉由幫派組織在台灣發展已經踩到台灣的底線，所以無論就維護社會治安的必須，或者阻斷境外勢力藉由組織犯罪型態傷害台灣社會，政府正從速、全力查處，務必從跟斷絕這種情形。過去幾個月可以看到，香港的黑幫在紅色勢力的主導下，已經成為香港社會的重大威脅，例如不久前在各地，包括地鐵攻擊參與民主活動無辜市民，或恐嚇社區民眾，威脅不得參與相關活動，類似狀況絕不能在台灣發現。

政府官員強調，過去幾週諸如大學校內陸生攻擊港生、來台中客在破壞校園標語，加上29日的何韻詩案，都不是民主社會可以容忍的威脅，這也是相關單位全力動作，保護台灣社會的最重要理由。

另外，也有警界人士憂心指出，過去常有警方抓到這類犯嫌，在司法機關卻被輕縱，最後讓這些紅色的組織勢力幾乎是有恃無恐，才有三一八學運搗蛋完，接著又在台大校園打人，乃至於近日的潑漆等，期待司法單位也能有同樣的警覺，共同阻絕這種配合境外勢運作的黑幫傷害台灣社會。

▲警查扣到水槍、水球、廚餘等贓證物 。（圖／記者張君豪翻攝）

►他奶奶的美麗小秘訣