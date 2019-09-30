ASICS旗艦店螢幕連播9小時A片…母子傻眼　路人直接停下觀賞

▲ASICS位於紐西蘭奧克蘭的店家系統遭駭客入侵。（圖／翻攝自google map）

記者丁維瑀／綜合外電報導

來自日本的運動品牌亞瑟士（ASICS）受到許多消費者喜愛，然而該公司位於紐西蘭奧克蘭的一家旗艦店，日前卻在對路人展示的螢幕播放A片，據悉整整放了9小時，直到工作人員發現才關閉。ASICS事後則發表道歉聲明。

《英國廣播公司》（BBC）報導，該家旗艦店所展示的螢幕，原本是要讓顧客得知促銷活動，怎料卻播放色情片數小時。ASICS於29日透過臉書發布聲明指出，由於陌生駭客進入系統，才會導致螢幕顯示令人感到不適的內容，對於看到畫面的人感到很抱歉，「我們正與軟體與網路安全供應商合作，確保這種情況不再發生。」

據了解，直到29日上午10時工作人員前來開店前，對外的螢幕一直在播放A片。《紐西蘭先驅報》指出，不雅畫面播放9小時後才被ASICS員工關閉。

Asics shop broadcasts porn to passersby for nine hours after hack https://t.co/8IusDe2Olu — The Guardian (@guardian) September 30, 2019

當地保安人員希南戈（Dwayne Hinango）表示，有些人感到震驚，不過也有人停下來觀看。還有一名母親當時與7歲兒子經過，「我又看了一眼，簡直不敢相信自己看到的，這完全不適當又冒犯，不會是你會想讓孩子接觸的東西。」

七號電視網（Seven Network）報導，店經理約翰（John）形容此次事件是網路安全漏洞，他百分之百確定，員工沒有上傳色情內容。ASICS總部隨後向警方通報此事，並提交給紐西蘭網路安全組織Netsafe。