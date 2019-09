ASICS旗艦店螢幕連播9小時A片…母子傻眼　路人直接停下觀賞

▲ASICS位於紐西蘭奧克蘭的店家系統遭駭客入侵。(圖/翻攝自google map)

記者丁維瑀/綜合外電報導

來自日本的運動品牌亞瑟士(ASICS)受到許多消費者喜愛,然而該公司位於紐西蘭奧克蘭的一家旗艦店,日前卻在對路人展示的螢幕播放A片,據悉整整放了9小時,直到工作人員發現才關閉。ASICS事後則發表道歉聲明。

《英國廣播公司》(BBC)報導,該家旗艦店所展示的螢幕,原本是要讓顧客得知促銷活動,怎料卻播放色情片數小時。ASICS於29日透過臉書發布聲明指出,由於陌生駭客進入系統,才會導致螢幕顯示令人感到不適的內容,對於看到畫面的人感到很抱歉,「我們正與軟體與網路安全供應商合作,確保這種情況不再發生。」

據了解,直到29日上午10時工作人員前來開店前,對外的螢幕一直在播放A片。《紐西蘭先驅報》指出,不雅畫面播放9小時後才被ASICS員工關閉。

Asics shop broadcasts porn to passersby for nine hours after hack https://t.co/8IusDe2Olu