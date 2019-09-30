連餿水槍都準備好了！警直搗潑漆策劃總部再抓7人...驚見大批刀棍標語

記者張君豪、孫于珊／台北報導

香港藝人何韻詩29日下午在台北市濟南路立法院群賢樓前演講遭到統促黨胡姓、梁姓幹部潑紅漆，警政署責成刑事局、台北市刑警大隊、轄區中正一分局成立專案小組深入追查，30日中午台北市刑警大隊分赴台北市、新北市多個地點，再抓7名統促黨男性成員，並查扣到水槍、水球、餿水和廚餘等贓證物，警方將再徹底追查幕後策劃、教唆者及其他犯罪成員，朝組織犯罪嚴辦。

▲警方扣到一桶餿水，犯嫌預計若潑漆失敗，將會使用水槍填裝餿水噴射。（圖／記者張君豪攝）

由於證據顯示，這起潑漆事件為有預謀性、計畫性、組織性的犯罪行為，因此檢察官開立拘票展開擴大查緝行動，便在台北市抓到3名、板橋2名、永和1名及土城2名，共7名統促黨員共犯，且確定都是大陳島協會成員，其中54歲陳姓男子，警方研判他才是潑漆案主謀！在幕後動員多人策劃，安排胡、梁2人到現場潑漆，並預計第二波以「水球、水槍、餿水」攻擊，還有佯裝工作人員幫忙勸架及跟蹤何韻詩，以進行後續攻勢。

▲929台港大遊行，何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

警方續搜索相關處所，在胡嫌板橋公司倉庫搜出水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片、背心等相關證物，還起出鐵器、木棍，疑似打算參與鬥毆的兇器。其中標語包含「何韻屎滾回去」、「黃之瘋滾回去」、「今日亂港明日毀台」、「台灣殺人香港無罪」、「不歡迎暴力份子」、「要安定反暴力」等，極為激進！經查，這個處所就是密謀與策劃的秘密基地！至於這7人是否有統促黨背景仍有待調查。





▲ 警查扣到「何韻屎滾回去」、「今日亂港明日毀台」等激進標語 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警查扣到水槍、水球、大聲公等贓證物 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

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