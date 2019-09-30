英首相強生被控「優待親密女富商」　堅稱禮節充分、沒興趣表態

▲英國首相強生（Boris Johnson）說，沒有興趣公布與阿庫莉的公司有何關係。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）任職倫敦市長期間，涉嫌特別優待科技富商阿庫莉（Jennifer Arcuri），甚至傳出2人曾經交往的消息，可能因此面臨瀆職罪的刑事指控。他29日回應，每一件事情都以「充份的禮節」完成，對於此案「沒有興趣表態」。

強生接受BBC採訪時強調，沒有做出不適當的行為，毫無興趣公布他與阿庫莉的公司有什麼關聯，「沒有利益關係需要公布或申報。」

《衛報》報導，消息指出，強生擔任倫敦市長期間，領導了一個貿易代表團，阿庫莉加入後，其科技公司Innotech獲得知名政府簽證計畫工作，拿到1.5萬英鎊（約為新台幣57萬元）公共基金，先後陸續獲得數千英鎊優待。Innotech曾從國民納稅贊助的資金中，獲得10萬英鎊（約為新台幣381萬元），目前也正為此接受調查。

《星期日泰晤士報》報導，阿庫莉曾和4名朋友透露，正在與強生交往。現任《紐約時報》財經編輯恩里奇（David Enrich）2013年也曾從她的2名朋友口中得知這一段關係，「他們在故事發生的前、後都有告訴我。」

Boris Johnson 'had affair with ex-model Jennifer Arcuri while London mayor' https://t.co/wma17c9Reg pic.twitter.com/Q64TNlHTPD — Mirror Politics (@MirrorPolitics) September 29, 2019

大倫敦政府（GLA）於27日致信強生，指出他不只一次利用市長職位幫助、優待阿庫莉，此案已經移交給警察監督機構。警察行為獨立辦公室（IOPC）接手此案，目前正在評估，是否針對首相提出褻瀆公職的指控，展開刑事犯罪調查。

唐寧街譴責大倫敦政府的聲明是「赤裸裸地執行政治工作。」

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