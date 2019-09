英首相強生被控「優待親密女富商」　堅稱禮節充分、沒興趣表態

▲英國首相強生(Boris Johnson)說,沒有興趣公布與阿庫莉的公司有何關係。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

英國首相強生(Boris Johnson)任職倫敦市長期間,涉嫌特別優待科技富商阿庫莉(Jennifer Arcuri),甚至傳出2人曾經交往的消息,可能因此面臨瀆職罪的刑事指控。他29日回應,每一件事情都以「充份的禮節」完成,對於此案「沒有興趣表態」。

強生接受BBC採訪時強調,沒有做出不適當的行為,毫無興趣公布他與阿庫莉的公司有什麼關聯,「沒有利益關係需要公布或申報。」

《衛報》報導,消息指出,強生擔任倫敦市長期間,領導了一個貿易代表團,阿庫莉加入後,其科技公司Innotech獲得知名政府簽證計畫工作,拿到1.5萬英鎊(約為新台幣57萬元)公共基金,先後陸續獲得數千英鎊優待。Innotech曾從國民納稅贊助的資金中,獲得10萬英鎊(約為新台幣381萬元),目前也正為此接受調查。

《星期日泰晤士報》報導,阿庫莉曾和4名朋友透露,正在與強生交往。現任《紐約時報》財經編輯恩里奇(David Enrich)2013年也曾從她的2名朋友口中得知這一段關係,「他們在故事發生的前、後都有告訴我。」

