米塔颱風風雨欲來　宜蘭慈濟志工關懷訪視照顧戶

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「阿伯，颱風來了，我們先來看看您，房子會漏水嗎？你有準備一些日常備用品嗎？」，今年第18號颱風米塔，慈濟靜思精舍防災總指揮中心成立，聯繫起全台各地的防災網絡。宜蘭地區志工於30日下午即出動關懷受照顧家庭。

位於降雨量可能不低的宜蘭地區，30日下午，宜蘭慈濟訪視志工前往五結鄉低窪地區關懷慈濟照顧戶，志工送上五穀粉、香積麵、餅乾給70多歲的獨居長者何爺爺，何爺爺看到志工來就說要去田裡摘地瓜葉、空心菜給志工，志工表示不用，叮囑摘完菜趕快回家做防颱。

何爺爺表示，這裡每逢下雨就會淹水，堤防道還沒做護欄前曾經淹到快100cm，昨天下雨家裡有進水到腳踝，還好水很快就退了。

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60幾歲楊女士獨自扶養2個孫子，慈濟長期生活補助、助學，兩個孫子都在外地就學無法回家，平時獨居，楊女士看到志工冒著風雨前來，感動濕了眼眶，楊女士表示，一直都麻煩慈濟，感恩慈濟一直關心他們，感恩有慈濟的幫忙。



志工訪視過程中也遇見宜蘭五結鄉沈德茂鄉長，正在關心宜蘭縣五結鄉錦眾村錦草社區排水問題，鄉長與志工互動，也一起關心社區防災問題。沈德茂鄉長指出，該社區排水工程完成後，應該可以改善這裡的排水狀況，希望可以盡力找到方法幫助這裡的人民，沈德茂鄉長也感恩慈濟志工，在風雨中關懷當地的鄉民。

慈濟慈善基金會執行長顏博文指出：「因應這一次米塔颱風，慈濟靜思精舍及在各一、二級開設的縣市成立災防中心，透過各地落實社區的關懷網及聯絡網，提醒大家要注意水患，尤其宜蘭有幾個地區是降雨量非常高，在安全的情況下，當區訪視志工都會主動前往關懷。」

在米塔颱風風雨來臨前，慈濟訪視志工一份關懷心、一份慰問情，將一袋袋五穀粉、香積麵、餅乾，親送到宜蘭地區慈濟照顧戶手上，那份關懷，出於真心，那份慰問，啟始悲心。