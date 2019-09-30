宜蘭、台東等6校受米塔波及已有災損　復興國中最嚴重

▲宜蘭復興國中受颱風影響，估計已損失約5萬餘元。（示意圖／翻攝宜蘭縣復興國中網頁）



記者許展溢／台北報導

中颱米塔進逼台灣，教育部今（30日）指出，截至下午3 點已有6所學校受災，初估金額8萬餘元，其中以宜蘭縣復興國中最嚴重，呼籲各校必須謹慎防範與應變。

教育部表示，受災學校共計6校，初估金額8萬餘元，依程度區分，以宜蘭縣復興國中損失5萬餘元最為嚴重，其次為台東縣三仙國小損失3萬餘元。

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另外停課部分，教育部說明，全縣停課縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣。個別停課鄉鎮有台東縣（綠島鄉、蘭嶼鄉、長濱鄉、東河鄉、成功鎮）。個別停課學校包含中華大學、玄奘大學。

教育部提醒各級學校（含幼兒園）、館所勿將相關設備、器材、物品（如公文檔案、電腦、圖書、電器用品等）置放易淹水地點。針對教科書保存、各項貴重教學設備與物品（如、電腦設備、體育器材、實驗儀器或化學藥劑等）應放置不易淹水處所（2樓以上高處），以及防範地下室配電等設備可能遭致淹水情形，且將門窗鎖緊以防災損。

教育部最後強調，各教育行政單位、學校及館所值勤人員堅守崗位，謹慎防範與應變，並主動掌握颱風最新動態及隨時點閱教育部校安中心所公告重要訊息，依公告內容規定辦理各項緊急應變工作。