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人民日報：一國兩制無經驗可循「難免受挑戰與衝擊」

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▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港旺角花園街景。（圖／視覺中國，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央機關報《人民日報》在「十一」前夕刊出一篇題為「香港：風雨同行共享榮光」的文章，內容提到，「一國兩制」前無古人，沒有現成的經驗可循，前進的道路上難免出現挑戰和衝擊，「不斷應對和化解新情況、新問題、新挑戰的過程，正是彰顯一國兩制強大生命力和制度韌性的過程。」

文章從香港回歸開始談起，多次強調「祖國是香港強大後盾」，並舉了諸多例子為證，首先是東江水的工程，「源源不斷的東江水，持續供應的電力、天然氣，以及每日載著滿滿噹噹的鮮活食品、冷凍商品經深圳抵達香港的三趟快車，讓資源匱乏的香港獲得了基本的民生物資，為其經濟騰飛奠定了堅實基礎。」

▲▼香港。（圖／CFP）

接著是80年代的改革開放，文章內提到，「時間的列車來到上個世紀80年代，借助內地改革開放的東風，香港又一次迎來發展機遇。內地第一家合資企業、第一條合資高速公路、第一家外資銀行分行、第一家五星級合資飯店……改革開放之初，一批得風氣之先的香港同胞踴躍北上投資興業，創造了許多『全國第一』。」

1997年回歸後，進入「一國兩制」的時代，文章內以數據說明，「1997年至2017年，香港地區生產總值年均實際增長3.3%，高於發達經濟體同期平均增速；年人均生產總值由2.7萬美元增至4.6萬美元，增長了七成，失業率近七年來都保持在3.5%以下的低位，主要經濟指標表現出色。香港向世人證明，一國兩制是歷史遺留的香港問題的最佳解決方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，是行得通、辦得到、得人心的。」

▼香港地鐵人潮。

▲▼港鐵香港站。（圖／CFP）

文章內提到，前無古人的「一國兩制」事業，沒有現成的經驗可循，前進的道路上難免出現挑戰和衝擊，「不斷應對和化解新情況、新問題、新挑戰的過程，正是彰顯一國兩制強大生命力和制度韌性的過程。」

文章還引述了習近平先前的發言「任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。」並特別指出，習近平的重要講話，為在香港正確推進「一國兩制」實踐進一步指明了方向、立下了規矩、劃出了底線。

最後，文章強調，「事實有力證明，祖國不僅是香港抵御風浪、戰勝挑戰的最大底氣所在，也是香港繁榮發展的巨大機遇所在。」

▼廣深港高鐵香港段。

▲▼廣深港高鐵香港段。（圖／CFP）

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