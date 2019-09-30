飯後叼牙籤睡著！傻男醒來「6cm尖銳物消失」腹部爆痛　醫傻眼：胃壁破了…

▲男子叼著牙籤睡著，沒想到牙籤就這樣吞入肚中了。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名69歲的劉姓男子從上個星期前開始，上腹部不斷出現劇痛的情況，只好趕緊到當地的醫院檢查救治。醫生透過電腦斷層掃描後發現，劉男的胃部裡竟然有著一根長達6公分的牙籤，而且這尖銳異物已經將他的雙側胃壁刺穿了。男子事後坦言，是因為在叼著牙籤的過程中不小心睡著，才會險些害了自己丟掉性命。

據《看看新聞》報導，事發在湖南省，劉男說，自己平時就有飯後叼根牙籤，靠在沙發上休息的習慣，半年前的一次午飯後，他不小心叼著牙籤睡著了，結果醒來後就找不到這根6公分尖銳物，不過由於當時身體沒有什麼不舒服的情況，所以他就沒有放在心上，直到一個星期前開始，他的上腹部突然傳來一陣陣劇痛，才趕緊到湖南省人民醫院就診。

▼6公分牙籤差點刺穿周遭重要血管。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生利用電腦斷層掃描後發現，這根消失的牙籤已經穿破了患者的雙側胃壁，橫置在胃中，更危險的是，牙籤距離附近重要血管只剩不到1公分的位置，隨時有大出血的可能。院方立刻替男子實施胃鏡內視鏡微創手術，才成功取出牙籤，讓男子脫離險境。

劉男懊悔地說，牙籤取出來時都已經發黑了，如果知道後果這麼嚴重的話，自己一早就會來醫院取出的。醫生提醒，誤吞異物危險性非常大，尤其是尖銳物體和腐蝕性物體，都可能導致胃腸穿孔危及生命，如果民眾發現疑似誤吞異物時，就應該儘早就醫，尋求專業醫生幫助，不要心存僥倖，否則後果不堪設想。

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