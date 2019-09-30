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曾合影潑香港藝人何韻詩紅漆蒙面人胡志偉　韓國瑜撇清：不可能先問背景

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記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

香港藝人何韻詩來到台灣參加《929台港大遊行：撐港反極權》，但沒想到在接受媒體訪問的過程當中，遭到兩名男子潑紅漆，其中一名蒙面的男子被起底後發現是統促黨成員胡志偉，還有網友Jz Lin將他跟韓國瑜曾經合照的照片一起po到網路臉書社團《辣台派挺蔡英文勝選連任》，網友酸：「物以類聚」，不過韓國瑜回應：「不可能跟每一個照相，先問他各方面的問題」。

▲涉嫌對香港藝人何韻詩潑漆的胡志偉，被起底曾經和韓國瑜拍過照片 。（圖／翻攝臉書《辣台派挺蔡英文勝選連任》）

▲涉嫌對港藝人何韻詩潑漆的胡志偉，被起底曾經和韓國瑜拍過照片 。（圖／翻攝臉書《辣台派挺蔡英文勝選連任》）

▲涉嫌對香港藝人何韻詩潑漆的胡志偉，被起底曾經和韓國瑜拍過照片 。（圖／翻攝臉書《辣台派挺蔡英文勝選連任》）

▲涉嫌對港藝人何韻詩潑漆的胡志偉，被起底曾經和韓國瑜拍過照片 。（圖／翻攝臉書《辣台派挺蔡英文勝選連任》）

韓國瑜回應，自己在外面跑來跑去，跟不少人一起合影過，但是「我們不可能跟每一個照相，先問他各方面的問題，跟他各方面的政黨色彩、政治立場。這是不可能！（跟自己）照相之後，非常非常的多」；他話鋒一轉，立刻轉到何韻詩被潑漆這件事上頭。

「台灣最可貴的價值、最寶貴的資產，就是我們是一個自由民主的社會，我們應該包容不同的政治意見跟政治立場。也許我不同意你的發言，但是我一定維護你發言的權利，這是台灣可貴的地方。所以所有的台灣好朋友們，尊重不同的意見，尊重不同的聲音，這是我們台灣很基本的民主素養。另外，藉這個機會，也呼籲支持韓國的好朋友們，拜託還是一樣，包容不同的意見的聲音，我們一定不能忘記愛與包容這樣的精神。」

▲▼何韻詩潑漆案，2嫌移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲何韻詩潑漆案，2嫌移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼929台港大遊行—撐港反極權,何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

▲929台港大遊行—撐港反極權,何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

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