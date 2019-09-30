消費稅10月起8%→10%！　哈日族「3招省錢攻略」學起來

圖文／鏡週刊



日本政府原先在2015年10月就要上路的10%消費稅，一延再延，終於要在今年10月1日正式實施，由於政府想增稅但又擔心影響民生經濟，因此推出「輕減稅率」配套政策，喜歡到日本吃喝玩樂的哈日族可要注意了！省錢退稅攻略學起來！

10月1日起，日本消費稅從8%提高至10%，由於同步有「輕減稅率」制度上路，日本國內甚至出現「消費稅之亂」的混亂期，讓成天煩惱家計的主婦們傷腦筋該如何聰明消費。所幸外國觀光客適用免稅制度，在日本購物血拚多數可以辦理退稅，但食宿、交通等吃喝玩樂開銷，還是免不了要付上一筆10%的消費稅。

至於「輕減稅率」是什麼？簡單說，10%消費稅是標準稅率，而輕減稅率是維持原先的8%不變，但只開放2大類品項適用輕減稅率，一是部分飲品和食物（不含酒類和外食），二是定期訂閱的報紙（須每週發行兩期以上），如果哈日族到日本旅遊想省錢，可以從第一類品項著手，因為這項制度的重點就是，「外帶」可以省下2%消費稅。

舉例來說，10月1日起到麥當勞內用套餐要付10%消費稅，外帶出店則只要付8%，不分日本人或觀光客皆如此。

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因應新制度，不少日本連鎖商店、超市藉此推動無現金支付回饋方案，如果民眾結帳時使用電子支付，商店會回饋2%儲值或點數，常去日本的民眾可多留意這類管道減輕消費負擔。當然，退稅也一定不能忘記，這是少付10%消費稅的絕招。更多內容，請看以下圖文。



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