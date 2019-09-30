外出與友人餐敘卻失蹤　汽車保養場老闆疑跌落大排身亡

▲許姓男子疑失足跌落大排水溝身亡，消防人員協助打撈上岸。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新營區1名51歲許姓男子，29日晚上與朋友餐敘後步行返家，惟遲遲未到家，許妻心急如焚，請友人漏夜協助四處尋找，直到30日清晨在新營太子宮後方一處大排水溝內發現許男，消防局據報派員前往打撈上岸，惟已死亡多時，身上無明顯外傷，疑失足落水溺斃，全案由檢警調查處理中。

據了解，51歲許姓男子在新營區經營汽車保養場，29日晚上6時多，由朋友駕車載往新營區姑爺里與友人餐敘飲酒同歡，到了晚上8時多許男要離開返家時，朋友要代叫計程車，但被許男婉拒，許男說要用走路回約3公里外的住處，即步行離開。

但許男離開後卻遲遲沒回家，許妻苦等不到先生，向許男朋友詢問先生去處，許男朋友獲知後，馬上動員朋友一同在附近展開地毯式搜尋未有所獲。直到30日清晨5時20分許，由市警少年隊員警，在新營姑爺里距餐敘地點約1公里外的太子宮後方一處大排水溝內，發現疑似許男。

台南市消防局據報馬上派新營分隊4車10人前往救援，消防人員到場，發現許男倒臥的排水溝，離地面約6公尺深，底下水深約40公分深，已死亡多時，經以吊掛方式，於上午6時18分將其遺體打撈上岸，經家屬指認是死者係許男。

台南市警新營分局派員到場勘查蒐證，初步檢視，死者額頭有擦傷，其餘身上無明顯外傷，警方初步排除他殺之嫌，研判死者可能徒步返家經過時，疑失足跌落大排水溝溺斃，目前已報請檢察官相驗，真正死因由檢警進一步釐清中。

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