爭取捷運綠線延伸工程　中市府：彰市至大坑僅42分鐘

▲台中市政府爭取捷運綠線分別往彰化、大坑延伸。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市捷運綠線預計2020年底通車，市府積極推動軌道建設，再規劃綠線延伸方案，一端往南至彰化市，一端往北至登山熱門景點大坑，經費248.44億元，由中央、中市和彰化分攤，市府30日將報告書修正後再度送交通部審查，一獲核定，預計12年後通車，從彰化市至大坑行車時間僅42分鐘。

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▲交通局長葉昭甫希望能夠獲得中央一次核定，同步施作。（圖／台中市政府提供）

交通局長葉昭甫表示，捷運綠線延伸大坑、彰化的可行性研究，之前交通部的審查意見主要是延伸線機電系統相容難度較高，以及建議工程單價應詳實評估等，市府6月邀請台北市捷運工程局等具實務經驗相關單位共同研商，重新估算工程經費及財務效益，並完成報告書修正，今天再次提報審查，爭取中央一次核定，同時施作，提供市民更便捷的運輸服務，帶動中彰生活圈共好共榮發展。

捷運綠線延伸線包括延伸至大坑有2.49公里、增2站，延伸至彰化有5.33公里、增4站，全長7.82公里，共6處車站，修正後計畫工程費為238.84億元、用地徵收及拆遷補償費9.6億元，總計248.44億元，中央補助144.8億元、市府負擔69.72億元、彰化縣政府負擔33.92億元。

葉昭甫強調，捷運綠線延伸線，串聯台中市人口最多的北屯區，及快速發展的烏日高鐵特定區，預期將有大量人潮移動，其中，延伸至大坑風景區，是台中最熱門的登山及休閒場所，2018年遊客人數已達290萬人次，假日交通非常繁忙，亟需捷運疏解。

至於延伸至彰化段早在2017年就納入前瞻計畫，北彰化生活圈擁有超過80萬的人口，絕對有捷運需求，一經中央核定後，將進入3年的規劃設計階段，規劃設計審核通過後，即可進行動工，期程約9年，未來完工通車，從G1大坑經補庫至G20彰化市，行車時間約42分鐘。