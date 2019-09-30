老人凌晨走上昏暗國道！一見貨櫃車駛近...突「手刀急衝」路中　駕駛嚇歪

記者戴若涵／綜合報導

根本自殺式攻擊！一名余姓網友27日凌晨開車行經國道三號崁頂交流道南下路段時，竟碰上一名步行的長者手刀衝向路中央，嚇得他當場急閃，所幸當時車流量並不大，沒有釀成傷亡，事後他將這段行車紀錄器影片PO上臉書社團，不少網友一見都嚇傻，直呼「嚇死人」！

▲▼余姓網友在國道上碰到老人「自殺式攻擊」。（圖／網友余彥峰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

余姓網友在臉書社團「快樂運轉手」上傳一段行車紀錄器影片，並表示，他於27日凌晨1時45分左右，行經國道三號崁頂交流道南下路段，遭「步行老人自殺式攻擊，請各位友台行經此路段注意安全」。

從影片中可看到，該路段十分昏暗，余姓網友開貨櫃車開到一半，突然有一名長者從右側路肩衝出，讓他嚇得急閃，趕緊將車輛靠邊停下觀察情況，所幸當時路上並沒有什麼車，並無釀成任何人員傷亡。他見狀也忍不住直呼，「運氣好閃過了」！

這段影片曝光後，不少網友直說「如果沒行車記錄器，撞到不知又要賠多少錢了」、「你沒下車打死他」、「這個晚上我真的會嚇死」、「哇靠，幸好閃得快」、「頭殼麻麻的」、「看到你還加速跑過去」、「扯爆了，這樣害人？」、「那是自殺，且害人式自殺」、「褲底一包」、「大半夜遇到，真的會滴出來」。

▲余姓網友當場嚇壞急轉，所幸沒有釀成人員傷亡。（圖／網友余彥峰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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