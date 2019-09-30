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韓國瑜再射穿雲箭！　公開政治獻金專戶「你拉票、我繼續做事」

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）

記者袁茵／綜合報導

2020總統大選在即，繼爭取連任的總統蔡英文28日公布募款小物之後，國民黨總統參選人韓國瑜也在30日公開政治獻金專戶，希望能一起打拚，拚出台灣安全、人民有錢的新台灣奇蹟，「期待1/11之後的臺灣，從此青天白日、海闊天高。」

「沒有人比我更清楚。」韓國瑜30日在臉書上貼出政治獻金專戶，「這些日子以來，您的熱血沸騰、您的支持吶喊，不只是因為一隻破空而起的穿雲箭，而是因為對這片土地的人親和土親，是對這個國家的恨鐵不成鋼。」

韓國瑜說，2018年的君子之約依然有效，然而在建設一座不分顏色、只有幸福、全力拚經濟的城市的同時，必須先有一個沒有對立、不再虛耗、全力拚未來的國家！「2020 我們還要一起繼續打拼，一起打拼出一個台灣安全、人民有錢的新台灣奇蹟。懇請您繼續拉票、我繼續做事，期待1/11之後的台灣，從此青天白日、海闊天高。」

另外，韓國瑜也提醒，近期有不少鄉親詢問小額捐款等相關問題，並傳出有不肖人士以韓國瑜官方政治獻金專戶之名，行詐騙之事。為防各位好朋友受騙，特此鄭重公告！歡迎各位協助宣導與監督，感謝大家的支持。

實際點開韓國瑜的線上捐款平台網頁，可發現一共分為「具名捐款」、「匿名捐款」，其中「匿名捐款」金額上限為1000元新台幣，且「捐款人注意事項」中還提醒，「歡迎各位協助宣傳與監督，感謝大家的支持，期待一場乾淨公平的選戰。」

根據監察院資料顯示，韓國瑜於去年九合一大選的政治獻金收入達1億2914萬9779元，支出則有1億1408萬5719元，最後結餘為1519萬5060元。

【韓國瑜線上捐款平台】

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

▲▼韓國瑜公開政治獻金專戶。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

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