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影／稍後北部風雨會突然明顯起來　鄭明典曝分流現象：風速還沒反應米塔強度

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▲▼鄭明典談颱風分流現象。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲鄭明典曝，米塔現在位置，繞山氣流和颱風環流在宜蘭外海就分開，但等到颱風北上後，北部平地的風雨會突然明顯起來。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者賴文萱／台北報導

氣象局持續發布中颱米塔海、陸警，下午暴風圈已涵蓋花東陸地，下半天起到明（10月1日）清晨將視颱風影響最顯著時候。氣象局副局長鄭明典PO出一張圖說明分流現象，由於目前位置關係，風速並沒有完全反映颱風強度，但等颱風北上後，北部平地的風雨會突然明顯起來，民眾務必多加留意颱風動態。

▲▼預報中心課長羅雅尹說明最新颱風動態(1140)。（圖／記者莊喬迪攝）

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▲氣象局預報中心課長羅雅尹說，米塔未來將掠過東北角沿海後進入北部陸地，但是否會登陸還要持續觀察。（圖／記者莊喬迪攝）

氣象局預報中心課長羅雅尹表示，目前米塔暴風圈已涵蓋東半部海面以及花東陸地，未來預估颱風將沿著東部海面北上，掠過東北部沿海後進入北部海面，今天下午到明天清晨是最靠近、影響最顯著的時候。至於米塔強度，過去有稍增強，預估接下來通過東北部海面時，維持中颱等級強度機率較大。

但颱風中心是否會登陸？她指出，目前預估路徑會非常接近東北角陸地，但颱風受到太平洋高壓導引，只要勢力範圍有些微變化或地形交互作用，路徑偏西、偏東都有可能，氣象局下午到晚上會持續觀察颱風實際移動的狀況，以及在接近陸地的過程是否有明顯變化。

▲▼鄭明典談颱風分流現象。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲鄭明典說明台灣地形對颱風的影響。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典則在臉書PO出一張圖說明台灣地形對颱風的影響，他指出，現在颱風的位置，繞山氣流和颱風環流在宜蘭外海就分開（分流現象），所以風速並沒有完全反映颱風的強度。但他提醒，等颱風北上，西半部沿海風速會突然增強，北部平地的風雨也會突然明顯起來。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人。（圖／記者李毓康攝）

▲隨著颱風逐漸靠近，下半天起至周二清晨，風力、雨勢會越來越顯著。（圖／記者李毓康攝）

氣象局強調，目前在台東已觀測到7公尺浪高，東半部沿海也普遍有4-5公尺長浪，西半部沿海2-4公尺長浪。隨著颱風逐漸靠近，靠近颱風中心的宜蘭、北部地區下午到晚間，風力會明顯增強加大，預估宜蘭、新北、基隆北海岸屆時將出現11-12級強陣風。

降雨部分，外圍環流已帶來一波波雨勢，中午過後，宜蘭山區雨勢也明顯加大，累積至今，已超過170毫米，但接下來雨勢會更明顯。另外，氣象局說，今（30日）晚至明（10月1）日東部及東南部地區有焚風發生的機率，預估要到明天上午後，本島才會逐漸脫離暴風圈，外島則要等到下半天之後。

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