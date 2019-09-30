網購2件衣服寄到家！她一開驚見3大包「粉紫色石頭」　市價竟高達1759萬

Austrian couple sent 25,000 ecstasy tablets meant for address in Glasgowhttps://t.co/XDn9jBzsq6 pic.twitter.com/EcnD8zNEtY — The Scottish Sun (@ScottishSun) September 26, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

奧地利一名女子日前透過網路，在荷蘭的一家網路商店裡訂購了兩件衣服，幾天過後衣服被配送到家中，但裡頭除了衣服之外，還塞有25000顆的「搖頭丸」，而且價值竟然高達45萬英鎊（約1759萬台幣）。

根據《太陽報》報導，該名訂購人不願透露姓名，只知道是一名58歲、生活在奧地利北部林茨的女子，她日前跟老公在荷蘭的線上商店買了兩件衣服，當包裹抵達的當天早上，兩人正在悠哉地吃早餐。

當時來了兩個包裹，女子跟老公拆開想要檢查，卻驚見裡頭除了兩件衣服之外，還有三包用塑膠袋裝著的「粉紫色石頭」；兩人一開始原本都認為這只是裝飾用石頭，但越看越可疑，拿回當地的寄送郵局並上繳到警察局時，才驚覺這根本不是甚麼石頭，而是數量高達25000顆的搖頭丸！

報導中指出，這三包搖頭丸市價估計高達1759萬台幣，而這些毒品實際上是要寄到蘇格蘭，因為不知明原因跟衣服包裹混在一起；對於這起非法事件，蘇格蘭警方已開始進行調查，但尚未有任何人遭到逮捕。