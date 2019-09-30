何韻詩來台遊行演講引發質疑　移民署：兩公約保障人權，無違法

▲929台港大遊行—撐港反極權，何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

記者張君豪／台北報導

香港藝人何韻詩29日參加台北「929台港大遊行—撐港反極權」集會活動、並且在遊行活動中上台演講，引發部分民眾質疑：何韻詩以觀光名義來台，卻從事政治活動，認為何女行為有違反台灣入境法規的問題；對此移民署入出國事務組發表聲明，根據聯合國兩公約規定，條約保障民眾和平集會遊行權利，除非認為有必要者，內政部不得任意限制，何韻詩來台遊行演講並無違法。

▲涉嫌潑漆的統促黨犯嫌遭警方移送地檢署偵辦。（圖／記者劉昌松攝）

移民署表示：早在前總統馬英九任內，就把聯合國兩公約國內法化，因此外國人在我國境內合法停留、居留期間，從事情願或參加合法集會遊行權利，應受到兩公約的保障；移民署強調這也是國際人權法典保障的基本人權，台灣因實踐兩公約保障人權精神，何韻詩雖然持加拿大護照入境台灣，發表意見權利仍是兩公約明訂權利、不應受到限制。

加上何韻詩所參與的是民間人權團體、經事先報備並經許可的合法集會，且何女發表的是捍衛民主自由之言論。故何韻詩以外國人身分合法來台參加合法集會遊行的權利，應予保障。內政部強調：台灣是民主法治國家，應尊重國際社會共享人權自由的普世價值。



●聯合國兩公約小檔案：

何謂「兩公約」？我國為何要批准「兩公約」？「兩公約」之內容？



一、「兩公約」係「公民與政治權利國際公約」（International Covenant on Civil and Political Rights）及「經濟社會文化權利國際公約」（International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights）之合稱，係聯合國為落實1948年之「世界人權宣言」（Universal Declaration of Human Rights），在1966年12月16日經由大會第二二００號決議通過。此兩公約與「世界人權宣言」共同被稱為「國際人權法典」（International Bill of Human Rights），乃國際社會最重要之人權法典，亦為國際人權保障體系最根本之法源。其內容在闡明人類之基本人權，並敦促各國積極落實其保障，務使全球人民在公民、政治、經濟、社會及文化各方面之人權，皆享有相同之保障。

二、我國在1967年10月5日即已由常駐聯合國代表劉鍇在兩公約上簽字，但因聯合國大會在1971年10月25日通過二七五八號決議，使我國失去代表權，無法再參加聯合國之活動，以致四十二年來皆未批准兩公約。為提升我國之人權標準，促進人權發展，重新融入國際人權體系及拓展國際人權互助合作，進而提升我國際人權地位，自應順應世界人權發展之潮流，澈底實踐此兩公約。行政院爰將上開兩公約送請立法院審議，98年3月31日立法院審議通過兩公約，總統於同年5月14日批准，並自98年12月10日施行。

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